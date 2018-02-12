25 лет с сурком: современная классика

Однажды ведущий прогнозов погоды с канала PBH в городе Питтсбурге Фил Коннорс в компании с новым продюсером Ритой Хансон и оператором Ларри отправился в очередную поездку в небольшой городок Панксатони, в котором 2 февраля местные жители будят сурка Фила и заставляют его смотреть на свою тень. Привычная дорога (130 километров от Питтсбурга), привычные пейзажи, привычное волнение — от того, как поведет себя сурок, зависит продолжительность зимы. Съемочная группа делает скучный репортаж и уже собирается в обратный путь, но снегопад отрезает Панксатони от остального мира. Им приходится заночевать в местной гостинице, а когда Коннорс просыпается, на дворе снова оказывается 2 февраля — и приходится проживать этот день заново. И еще раз, и еще, и еще. В общем, получается один бесконечный «день сурка».





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Создатели сурка

Columbia Pictures Corporation

Это события зрители впервые увидели в фильме Гарольда Рэмиса, который так и назывался — «День сурка». Придумал сюжет начинающий сценарист Дэнни Рубин, который к концу 80-х ничем особенным не прославился. До «Сурка» он сумел пристроить только один сценарий (по нему сняли триллер «Не слышу зла» с Мэрли Мэтлин и Мартином Шином, который вышел в марте 1993-го). Сама работа над похождениями незадачливого метеоролога, по воспоминаниями сценариста, заняла несколько лет — она началась в 1988-м,

а доделывать черновик Рубину пришлось уже в компании с Рэмисом и исполнителем главной роли Биллом Мюрреем (Питер Венкман из «Охотников за привидениями»).

Любопытно, что все, кому Рубин давал прочитать уже написанные «День сурка», очень хвалили его работу, но вот «зеленый свет» производству фильма не давали. Рэмис — сценарист, актер (он играл Игона Спенглера в тех же «Охотниках») и иногда режиссер — тоже поначалу отнесся к идее, на которой был основан сценарий, весьма скептично, но потом активно включился в работу по доделке. В итоге и получился фильм, который стал одним большим мемом — говоря по-современному.





Всемирный «День сурка»

Columbia Pictures Corporation

По легенде, привычку спрашивать сурка о близости весны в США (и конкретно в Панксатони) завезли мигранты из Германии. Впрочем, подобные приметы есть даже в России, где 2 февраля по народному календарю — Ефимий, и если в этот день в полдень будет солнце, но весна придет рано; видимо, достать сурка в наших широтах было непросто. Как бы то ни было, история праздника именно в этом американском городке в штате Пенсильвания насчитывает больше сотни лет (первое упоминание относится к 1940-х годам), но был он локальным и привлекал разве что жителей ближайших городков.

После выхода фильма ситуация изменилась радикально.

Фоторепортаж: День сурка __is_photorep_included10506347: 1

Мало того, что День сурка теперь стал неофициальным праздником метеорологов, но люди со всего мира действительно следят за тем, как в далекой Панксатони люди в старомодных костюмах достают Фила из его норы. И что более любопытно — верят его прогнозам. Сами метеорологи, правда, не уверены в эффективности метода предсказаний по сурку (подсчитано, что точность у него примерно 39%), но есть мнение, что Фил намного ближе к истине и правильно предсказывает продолжительность зимы в 90 случаях из ста.

Кроме того, выход фильма привел к общему росту поголовья сурков, которые что-либо предсказывают — в том числе и наступление весны.

В США и Канаде их великое множество, а среди самых известных — Статен-айлендский Чак и Генерал Борегард Ли. Есть свой сурок — вернее, сурки — и в Московском зоопарке, но в этом году они просто проспали знаменательный день (сурки зимой обычно впадают в спячку, из которой выходят в марте); в петербургском Ленинградском зоопарке Дня сурка в этом году не было — местный сурок скончался, а замену найти не успели.

В кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» с 2010 года живет сурок Буся — за 8 лет в «День сурка» он не просыпался ни разу. В Екатеринбурге весну предсказывает ежиха Пуговка, а в красноярском зоопарке «Роев ручей» — лиса по кличке Весна.





Песня сурка

Еще одним мемом «Дня сурка» стала композиции «I Got You Babe» дуэта Сонни и Шер. Неизвестно, сколько раз главный герой фильма прослушал передаваемую по радио песню (в одном из вариантов сценария упоминалось, что он прожил в этом цикле 10 тысяч дней), но для зрителей этот рефрен стал, пожалуй, самой узнаваемой приметой картины.

Звучит она и тогда, когда «день сурка» завершился — но недолго, ее выключает Рита Хансон в исполнении Энди Макдауэлл.

Кстати, Мюррей, который хоть и был знаком с Рамусом еще с начала 70-х, в проект попал не сразу — а только после того, как .не подошли Том Хэнкс и Чеви Чейз. Макдауэлл тоже пришлось пройти через пробы, чтобы доказать, что она сумеет сыграть в этом фильме; она стала единственной, кто получил за «День сурка» актерскую награду (премия Saturn Award).

Впрочем, с учетом повторяющихся сцен, даже исполнители небольших ролей оказались весьма заметны на экране — как, например, Стивен Тоболовски (страховой агент Нед Райерсон) или Крис Эллиотт (оператор Ларри).





Как приняли сурка

Columbia Pictures Corporation

В принципе, наверное, есть какая-то извращенная справедливость, что распробовали «День сурка» не сразу. Его и выпустили в феврале, когда большие премьеры случаются редко, поскольку ничего особенного от дешевой мелодрамы с элементами то ли фантастики, то ли фэнтези не ожидали. Критика поначалу была в целом добродушной, но, например, знаменитый Роджер Эберт картину мало что не разнес в пух и прах; он, правда, через какое-то время (через десять лет) передумал — и выставил «Дню сурка» давно заслуженные четыре звезды.

Зрители оказались более лояльными. Тот уикенд февраля 1993-го совпал с празднованием Президентского дня (третий понедельник февраля) в США, так что выходные получились длиннее обычного. «День сурка» и по сборам в традиционные три дня (с 12 по 14 февраля) занял первое место, заработав $12,5 млн, а за четыре дня его сборы составили $14,6 млн — столько же, сколько было потрачено на съемки. В итоге фильм провел в прокате 18 недель — из них два уикенда он занимал первое место, а еще два — второе, а в топ-5 оставался более полутора месяцев. Впрочем, тут можно говорить и об определенном везении — например, вышедший следом комедийный фильм ужасов «Армия тьмы» Сэма Рейми, что называется, «не взлетел».

Общая выручка «Дня сурка» составила $70,9 млн только в Северной Америке — это 13-й результат года.

Данных по международному прокату на Box Office Mojo не приводится, но в России, к примеру, фильм распространялся в основном на пиратских видеокассетах и вряд ли создатели картины получили от этого хоть что-то.





Последствия дня сурка

Columbia Pictures Corporation

Американская киноакадемия обошла «День сурка» своим вниманием — от комедийной мелодрамы тогда никто ничего выдающегося не ждал, да и вышла она задолго до номинаций и просто затерялась в списках. Из больших премий у картины только сценарная BAFTA, которую разделили Рубин и Рэмис. Актерской премией, как мы уже отмечали, наградили Макдауэлл, а Мюррей получил номинацию на MTV Movie Awards как лучший комедийный актер. Впрочем, у них карьера сложилась удачно.

Мюррей, к примеру, был однажды номинирован на «Оскар» и пять раз на «Золотой глобус» (выиграл, правда, лишь один — за «Трудности перевода»).

Рэмис продолжил работать в жанре комедии (среди его последующих работ стоит отметить фильм «Анализируй это») и вплоть до смерти в 2014 году вместе с Айваном Райтманом не оставлял надежды уговорить Мюррея на третью часть «Охотников». У Рубина судьба сложилась иначе — «Не слышу зла» такого успеха, как «День сурка», не имел, трагикомедия «Японский городовой» (1994) — тоже, а потом он занялся преподаванием сценарного мастерства и написал книгу о том, как создать идеальный сценарий — разумеется, на примере «Дня сурка».

Нельзя сказать, что до Рубина никто не использовал временные петли.

Как современная классика, «День сурка» давно разобран на составляющие, в нем нашли влияние Диккенса («Рождественская песнь») и ленты «Эта прекрасная жизнь» 1946 года. Писатель Леон Арден судился с авторами фильма, обвинив их в плагиате идеи его романа «Дьявольская дрожь», а с Ричардом Лупоффом, написавшим рассказ «12:01», студии Columbia Pictures пришлось пойти на мировое соглашение.

Впрочем, сейчас именно «День сурка» считается классическим примером «временной петли». И если в каком-то фильме используется подобный сюжетный поворот, то обязательно во всех рецензиях идет отсылка к картине Рамиса и Рубина — как было, к примеру, в случае с фантастическим боевиком «Грань будущего» с Томом Крузом или после выхода недавнего хоррора «Счастливого дня смерти». Но по сути, большинство эпигонов повторить успех картины так и не сумели и быстро ушли в тень сурка. Откуда, наверное, и не должны были выходить.