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Психолог назвал россиянам способы вырваться из «дня сурка»

Психолог Ениколопов: вырваться из «дня сурка» может помочь только хобби

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Depositphotos

Россиянам, которые жалуются на однообразную и скучную жизнь наподобие «дня сурка», нужно выбрать для себя хобби. Подойдет любое занятие, не связанное с работой, в том числе – коллекционирование марок или обычный бег, считает завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов.

Редко «синдромом» ощущения рутины страдают люди, которые постоянно чем-то заняты, убежден психолог.

«Если много работы и большая загруженность, то человеку даже некогда переживать за «день сурка». Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день. Каждый день возникают какие-то новые проблемы», — заявил он в беседе с НСН.

Если человек чувствует себя попавшим в такую ловушку, то ему нужно искать для себя любое интересное хобби, считает Ениколопов. Увлечение чем-либо он назвал единственным способом выхода из негативного состояния и ощущения рутины.

«Но хобби может быть любым: от собирания марок до бега по пересеченной местности, часто люди начинают активнее заниматься спортом», — заключил психолог.

Ранее психологи объяснили, почему человек может перестать испытывать радость.

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