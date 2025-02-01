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Точность прогнозов сурка-предсказателя Фила разочаровала ученых

AFP: знаменитый сурок Фил угадывает продолжительность зимы в 35% случаев
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Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценили точность прогнозов длительности весны от сурка Фила — знаменитого грызуна из города Панксатони в штате Пенсильвания, по поведению которого принято угадывать оставшуюся длительность зимы. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Специалисты проанализировали метеорологические данные и результаты предсказаний сурка. Выводы оказались неутешительными: Фил верно предсказывал приход весеннего тепла лишь в 35% случаев.

Несмотря на известность, Фил занял лишь 17-е место среди других грызунов-прогнозистов. Лучшим из подобных «метеорологов» оказался сурок Чак из Нью-Йорка, чьи предсказания до последнего времени сбывались с точностью 85%.

Традиция использовать крупного грызуна для предсказания смены времен года восходит к поверью пенсильванских немцев, что если сурок покинет нору и увидит свою тень, он поспешит обратно, и зима продлится еще шесть недель.

В Панксатони День сурка ежегодно отмечается 2 февраля. Событие получило международную известность благодаря одноименной фантастической комедии 1993 года выпуска, где главный герой в исполнении Билла Мюррея попадает во временную петлю и вынужден искать выход из бесконечно повторяющегося Дня сурка.

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