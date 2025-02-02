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Тульский сурок дал прогноз на весну

Сурок Сергей в Тульском экзотариуме предсказал теплую и раннюю весну
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Тульский экзотариум

Сурок Сергей из Тульского областного экзотариума предсказал теплую и раннюю весну. Об этом сообщило РИА Новости.

День сурка ежегодно отмечается 2 февраля.

В Тульском экзотариуме, как и в США, отмечают День сурка, но с поправкой на местные условия. Суркам ставят кормушку: если они выходят к ней активно, значит весна будет ранней; если лениво и сонно — скорого прихода тепла ждать не стоит.

Заведующая отделом развития экзотариума Елена Курлыкова пояснила, что сурки в Тульском экзотариуме находятся в помещении, поэтому они не уходят в спячку, как обычные сурки в природе.

При холодной зиме они могут проспать по несколько дней, но нынешняя зима теплая, поэтому сурки были достаточно активны, пояснила Курлыкова.

В этом году Сергей активно принялся завтракать, а «его подруга Наташа с настороженностью отнеслась к блюду», добавило агентство.

1 февраля сообщалось, что американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований оценили точность прогнозов длительности весны от сурка Фила — знаменитого грызуна из города Панксатони в штате Пенсильвания.

Они выяснили, что Фил верно предсказывал приход весеннего тепла лишь в 35% случаев.

Ранее ребенок нашел живого сурка в автомате с игрушками.

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