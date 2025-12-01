«Всю жизнь прожил как артист! Это деформирует психику». Карьера и семья Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет. За десятилетия на сцене он показал десятки культовых эстрадных номеров, сыграл запоминающиеся роли в театре и кино и подарил свой голос героям всеми любимых мультфильмов. Как начинал свой творческий путь один из самых узнаваемых юмористов страны и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его воспитывала мать, Ираида Моисеевна Хазанова, которая работала инженером. Отец, Виктор Лукачер, был ученым в области радиосвязи и звукозаписи, но никогда не жил с сыном — у него была другая семья. Хазанов с ранних лет принимал участие в художественной самодеятельности и учился в музыкальной школе имени Станиславского по классу фортепиано. Но гораздо больше мальчика занимало телевидение, которое в 50-е начало распространяться в СССР. Будущий артист внимательно смотрел все выступления Аркадия Райкина и разучивал его монологи наизусть.

В 15 лет Хазанов решился на дерзкий поступок — позвонил кумиру и попросился к нему на спектакль.

«Позвонил ему в гостиницу прямо из школы, из учительской, ко­ся глазом на учителей. Жена Аркадия Исаако­вича пригласила меня на его спектакль. Меня провели за кулисы, и когда Райкин возвращал­ся после первого отделения, спросил у меня, понравилось ли мне выступление. «Понрави­лось, только я ничего не видел», — сказал я. И перед вторым отделением меня посадили в оркестровую яму. Дирижер еще не пришел, я встал на стул, чтобы лучше видеть, и вдруг пу­блика, увидев мой затылок, зааплодировала», — вспоминал артист в интервью.

После окончания школы Хазанов пытался поступить во все театральные вузы Москвы, но везде получил отказ. Разочарованный, он стал студентом Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева. Карьера инженера молодого человека не прельщала, но зато здесь можно было участвовать в студенческом КВН, где и родился его первый знаменитый персонаж — студент кулинарного техникума. После третьего курса он оставил учебу в МИСИ и поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Его наставницей стала народная артистка РСФСР Надежда Слонова, под руководством которой он научился владеть голосом, паузой и сценическим ритмом.

Начало карьеры Геннадия Хазанова

Окончив училище в 1969 году, Геннадий Хазанов устроился конферансье в оркестр Леонида Утесова, откуда спустя два года перешел в Москонцерт, где начал выступать уже как пародист. Он мастерски перевоплощался в известных личностей своего времени — от Аркадия Райкина и Арутюна Акопяна до Луи де Фюнеса.

close Геннадий Хазанов в спектакле «Мелочи жизни», 1979 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Всесоюзная известность пришла к Хазанову в 1975 году, когда на Центральном телевидении показали его миниатюру «Студент кулинарного техникума». Этот номер, впервые появившийся у Хазанова еще в студенческом КВН, моментально стал хитом. Персонаж настолько полюбился публике, что впоследствии писатели-сатирики Аркадий Хайт, Лион Измайлов и Юрий Волович написали для артиста целую серию продолжений. Спустя много лет Геннадий Викторович признавался, что образ студента буквально «душил» его, но он старался не замыкаться на одной роли и продолжал искать новые формы на сцене.

Театральная карьера Геннадия Хазанова

В 1978 году на сцене Московского государственного театра эстрады состоялась премьера первого сольного спектакля Геннадия Хазанова «Мелочи жизни». За ним последовали и другие постановки, среди которых «Очевидное-невероятное» (1981), «Масенькие трагедии, или Исповедь у шлагбаума без антракта» (1987), «Вчера, сегодня, завтра» (1989) и другие.

В 1992 году Хазанов впервые попробовал себя в драме — по приглашению Сергея Юрского он дебютировал во МХАТе в спектакле «Игроки XXI». Несмотря на нестандартную внешность и амплуа юмориста, артист сумел убедить публику в том, что его актерские возможности куда шире комического жанра . В разные годы Хазанов сотрудничал и с другими площадками, в числе которых Театр Антона Чехова, «Ленком» и Театр имени Вахтангова.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В 1997 года Геннадий Хазанов был назначен художественным руководителем Московского театра эстрады. На этом посту он трудится по сей день.

Геннадий Хазанов в кино и на телевидении

Хазанов дебютировал в кино в 1970 году, сыграв в эпизоде музыкальной комедии «Бушует «Маргарита». Свою первую заметную роль он получил спустя несколько лет, когда исполнил комиссара Жюва в фильме-спектакле Евгения Гинзбурга «Волшебный фонарь» (1976). В этот же период актер стал регулярно сниматься в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» — настоящим шедевром стал эпизод, в котором он сыграл учителя в итальянской школе, усмиряющего школьников.

Одной из самых заметных киноработ Хазанова стала роль Марата в комедии Николая Досталя «Маленький гигант большого секса» (1992), снятой по мотивам повести Фазиля Искандера «О, Марат!». В 1997-м артист вновь снялся у Досталя — сыграл главную роль в криминальной комедии «Полицейские и воры».

close Геннадий Хазанов и артистка Московского независимого театра «Фавор» Елена Зорина во время съемки фильма «Маленький гигант большого секса» в Сухуми, 1991 год Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

В последующие годы Хазанов продолжил активно сниматься. Его можно увидеть в трагифарсе Бориса Мильграма «Бред вдвоем» (1995), мелодраме Эльдара Рязанова «Тихие омуты» (2000), а также в музыкальном фильме Максима Паперника «Снежная королева» (2003). Не обошлось в его фильмографии и без сериалов — актер появлялся в проектах «Моя прекрасная няня» (2004–2008), «Кто в доме хозяин?» (2006–2008) и других.

Еще одна страница в карьере Хазанова — озвучивание мультфильмов. Голосом артиста говорят все персонажи «Леопольда и золотой рыбки» (1975), футбольный комментатор в «Ну, погоди!» (1976), попугай Кеша в «Возвращении блудного попугая» (1984–1988) и другие.

Личная жизнь Геннадия Хазанова

Со своей будущей супругой Златой Эльбаум Геннадий Хазанов познакомился в 1969 году в театральной студии МГУ «Наш дом», где девушка работала ассистенткой режиссера Марка Розовского. В 1970-м влюбленные поженились, а спустя год у пары родилась дочь Алиса. Эльбаум стала для Хазанова не только спутницей на всю жизнь, но и профессиональным партнером: в конце 80-х она возглавила созданный артистом театр «МОНО», а затем помогала супругу во всех его начинаниях.

close Геннадий Хазанов с дочерью Алисой, 2000 год Борис Кавашкин/ТАСС

Алиса Хазанова поначалу выбрала карьеру артистки балета и хореографа, но после серьезной травмы связок вынуждена была оставить сцену. Впоследствии девушка стала актрисой: она снималась в фильмах «Вдвоем» (2005), «Завещание Ленина» (2007), «Сказка про темноту» (2009), «Краткий курс счастливой жизни» (2011), «Последняя сказка Риты» (2012), а также в сериалах «Проект Анна Николаевна» (2020 —) и «Последний министр» (2020).

Чем сейчас занимается Геннадий Хазанов

С 1997 года Геннадий Хазанов остается художественным руководителем Московского театра эстрады и продолжает выходить на сцену. Ближайшие спектакли с его участием — «Американские горки» и «Трое в лодке, не считая собаки». Артиста также можно увидеть в Театре имени Вахтангова, где он играет мсье Динкеля в постановке по пьесе Дидье Карона «Фальшивая нота».

Осенью 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Хазанов продал почти всю принадлежащую ему недвижимость. По данным прессы, в список вошли четыре квартиры и дом в Подмосковье, а общая сумма от сделок составила около 706 млн рублей. Сам Хазанов от комментариев на эту тему отказался.

close Геннадий Хазанов на вечере «Однажды еще что-нибудь произойдет...» в Государственном академическом театре имени Моссовета, 2025 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечать 80-летие на сцене Хазанов не будет — специальных мероприятий к дате не запланировано. Но 6 декабря 2025 года Первый канал покажет документальный фильм «Выхожу один я…», в котором артист откровенно рассказал о своей жизни, творчестве и драматических моментах, определивших его судьбу.

Хазанов редко общается с журналистами, но в одном из последних интервью признался, что с возрастом стал иначе смотреть на актерскую профессию. «Любая публичность — это в определенной степени разновидность бесстыдства. На излете жизни я несколько разочарован в своей профессии», — говорил он.

По словам артиста, актер всегда стремится понравиться, и именно это он называл «не слишком мужской» стороной ремесла. «А я всю жизнь прожил как артист! И это деформирует психику, мироощущение, публичное поведение», — признавался Хазанов. И добавлял, что искренне уважает тех редких коллег, которым удается «устоять на этой проволоке».