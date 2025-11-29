Пригожин сравнил Долину с распятым Христом: «Что будет, если она потеряет голос?»

Певица Лариса Долина, ставшая жертвой «культуры отмены», оказалась в центре чужого заговора и не заслуживает того, что с ней произошло. Об этом в интервью «Абзацу» заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин уверен, что Долина, как и Полина Лурье, лишившаяся недвижимости и денег, стали заложницами обстоятельств. Российское общество, выражая протест через Долину, критикует судебную систему.

«С одной стороны, усиление мер по защите недвижимости может спасти многих людей, но с другой — Долина оказалась в роли распятого Христа, которого все пытаются забить камнями», — сказал продюсер.

Пригожин напомнил, что Долина на протяжении 70 лет выступала «бесплатно на передовой», а также осудил раскритиковавшую артистку певицу Славу. Он призвал сплотиться вокруг певицы и противостоять тем, кто стремится внести раздор в общество.

«У Долиной нет мужа, но есть дети и внуки. Что будет, если она потеряет голос? Очевидно, за этим хейтом кто-то стоит», — подытожил продюсер.

Накануне СМИ сообщали, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Также на ситуацию с Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

