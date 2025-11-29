Близкие Долиной об «отмене» певицы: «Все пишут проплаченные боты»

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что шквал гневных комментариев в ее соцсетях с требованием вернуть квартиру Полине Лурье пишут не реальные пользователи, а проплаченные боты. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на людей из окружения артистки.

«Совершенно ясно, что это все пишут проплаченные боты. Лариса говорит, что просто кто-то из недоброжелателей воспользовался ситуацией и организовал на нее атаку», — пояснил инсайдер.

Певица, со слов источника, подчеркивает, что ее право собственности было подтверждено в судебном порядке, поэтому все обвинения не имеют оснований.

«Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность. Вот и все», — говорится в публикации.

Накануне СМИ сообщали, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Также на ситуацию с Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

