«Я в «психушке»: Джиган сбрил брови и вышел в прямой эфир

Украинский рэп-исполнитель Джиган сбрил брови и бороду, вышел в прямой эфир в Instagram и заявил, что находится в реабилитационном центре для зависимых от алкоголя и наркотиков. Поклонники музыканта опубликовали запись его монолога на YouTube.

«Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», я психбольной», — сказал Джиган.

В своей речи рэпер активно использовал нецензурные выражения, и подписчики в комментариях выразили жалость по отношению к его жене Оксане Самойловой. Меньше месяца назад у пары родился четвертый ребенок — сын Давид. После того, как Джиган попал в клинику, 31-летняя Самойлова опубликовала в своем Instagram депрессивное сообщение на черном фоне.

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«Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — написала жена рэпера.

В комментариях к публикациям Самойловой фанаты переживают по поводу того, что она осталась одна с четырьмя детьми на руках. По словам поклонников, их семейная идиллия «развеялась» из-за выходок Джигана.

«Как жаль, что картинка развалилась! Держитесь!», «Теперь понятно, почему вы хотите вернуться в Россию — надоели пьянки мужа. Но мы с вами!», «Поведение вашего мужа по отношению к детям, мат, наркотики… Просто ужасно», — написали они.

За два дня до эфира из рехаба Джиган также выходил на связь в подписчиками, используя нецензурную брань. В прямом эфире он демонстрировал купленные очки известного бренда, а затем перевел камеру на среднюю дочь Лею, которая ела мороженое, и назвал ее «свинотой». Позднее Джиган осознал, что испортил репутацию своей семьи, и публично извинился перед женой.

«Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спас одну жизнь, тот спасет весь мир!» — написал рэпер в Instagram.

Чтобы поддержать Джигана, его друг диджей M.E.G. (Эдуард Магаев) опубликовал на своей странице в соцсети обращение к подписчикам.

«До меня дошла информация, что Джиган сейчас находится не в лучшем состоянии. Я хочу ко всем обратиться: не надо оскорблять его и провоцировать на агрессию. Вы же видите, какие у него всплески негатива. Он говорит много того, за что уже через час ему становится стыдно. Не надо с ним играть в эту игру! Видите, он вас оскорбляет? - Простите это ему!

А то я смотрю, вы прям загорелись — у него пошли подписчики, в прямом эфире его смотрит много народу. То есть вам интересно, что Джиган, мол, «поехал кукухой», снаркоманился? Вот это костер, давайте у него погреем свои ручки — так вы думаете? Не надо этого делать, давайте оставаться людьми. Не надо его спрашивать: «а что с твоей семьей», «а где твоя Оксана, а где твои дети», «а почему ты в больнице находишься». Друзья, не надо злорадствовать! Там ситуация пока непонятная, довольно непростая. Видно, что Жига не в лучшем состоянии, и ему нужна помощь. Я и мои знакомые, мы все это видим», — заявил диджей. Реакцией Джигана на слова поддержки стали три смеющихся смайлика.

Согласно геолокации, рэпер находится в наркологической клинике Seaside Palm Beach, сутки нахождения в которой стоят около 200 тыс. рублей. Элитный реабилитационный центр обеспечивает своих пациентов различными удобствами, включая большой телевизор, персональный ноутбук, интернет, ежедневную уборку, химчистку и возможность нанять консультанта по питанию или личного шеф-повара. Для постояльцев прописывается индивидуальные программы реабилитации, включающие йогу, различные медитации, массаж, иглоукалывание, гимнастику и другие процедуры. Также для пациентов предусмотрены площадки для гольфа, теннисный корт и бассейн.