Женя Ершов о Джигане и Самойловой: «Она мозговитая, а он шальной»

Блогер-миллионник Евгений Ершов признался на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук, что рэперу Джигану повезло с женой Оксаной Самойловой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Джиган вообще счастливчик, клянусь тебе, ему безумно повезло с Оксаной», — выразил мнение экс-участник шоу «Сокровища Императора».

Евгений Ершов назвал Джигана «обычным районным пацаном», у которого есть деньги и слава. Рэпер, считает блогер, может быть прямолинейным в общении, иногда даже бестактным.

«Джиган очень не тупой парень, каким бы он ни пытался показаться. Процентов сорок у него есть игры <…> Мне кажется, у них там гармония [в отношениях с Самойловой], знаешь, она мозговитая, а он шальной», — заявил Ершов.

Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына: 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая дочь, которая сильно к ней привязана.

Ранее сообщалось, что Женя Ершов раскрыл причину развода с Кариной Кросс.