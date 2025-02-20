Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женя Ершов о Джигане и Самойловой: «Она мозговитая, а он шальной»

Блогер-миллионник Женя Ершов признался, что Джигану повезло с Оксаной Самойловой
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер-миллионник Евгений Ершов признался на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук, что рэперу Джигану повезло с женой Оксаной Самойловой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Джиган вообще счастливчик, клянусь тебе, ему безумно повезло с Оксаной», — выразил мнение экс-участник шоу «Сокровища Императора».

Евгений Ершов назвал Джигана «обычным районным пацаном», у которого есть деньги и слава. Рэпер, считает блогер, может быть прямолинейным в общении, иногда даже бестактным.

«Джиган очень не тупой парень, каким бы он ни пытался показаться. Процентов сорок у него есть игры <…> Мне кажется, у них там гармония [в отношениях с Самойловой], знаешь, она мозговитая, а он шальной», — заявил Ершов.

Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына: 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая дочь, которая сильно к ней привязана.

Ранее сообщалось, что Женя Ершов раскрыл причину развода с Кариной Кросс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами