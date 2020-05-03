Песенка спета: Самойлова подала на развод с Джиганом

Модель Оксана Самойлова официально подала на развод, передает Starhit. Согласно официальному сайту Московского городского суда, 20 апреля этого года было подано заявление истцом Самойловой О. В., тогда как ответчиком по делу выступает Устименко Д. А. — так зовут рэпера Джигана (справедливости ради, в сети указывается двойная фамилия Устименко-Вайнштейн, однако инициалы полностью совпадают), супруга модели. Разбирательство относится к категории «иные, возникающие из семейных отношений».

О решении развестись с популярным хип-хоп-артистом Самойлова объявила еще в конце марта посредством Instagram. Тогда она отметила, что в сложившейся ситуации ей «не оставили выбора».

Реклама

«Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, — посетовала девушка. — Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?»

Вместе с тем Оксана призналась, что до определенного времени не могла и помыслить о таком повороте многолетнего брака: «У нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать».

В заключении Самойлова намекнула, что одной из причин подобного решения стали последние выходки супруга, о которых немало писали в СМИ — и которые охотно обсуждались в соцсетях.

«Вы все видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить иначе. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела (их общая дочь — «Газета.Ru») уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, это его ответственность, только его. Не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще», — подчеркнула модель.

Примечательно, что всего за сутки до появления в СМИ новости о подаче Самойловой заявления Джиган выкладывал в соцсетях фото со своими детьми, а еще немногим ранее — и с самой Оксаной.

Напомним, что в начале этого марта Джиган шокировал поклонников, сбрив брови и бороду, а также заявив в прямом эфире в Instagram, что попал в реабилитационный центр.

«Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», я психбольной», — заявил музыкант.

Скандал в звездной семье комментировали не только поклонники, но и коллеги Джагана по отечественному шоу-бизнесу — в частности, Тимати, на лейбле которого рэпер когда-то состоял.

«Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Даже если гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты сможешь стать главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только — какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу чтобы у тебя снова все было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши! Номер тот же», — отметил музыкант на неоднозначную публикацию Джигана.

Джиган и Самойлова поженились в 2012 году. У супругов три дочери и сын, родившийся в феврале 2020-го.