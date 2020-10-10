«Призраки поместья Блай»: второй сезон хоррор-антологии, от которой то страшно, то грустно

Октябрь — самое благодатное время для поклонников хоррора: вся маркетинговая машина настраивается на скорый Хэллоуин, ужастиками разных мастей стреляют без передышки. В этом году на Hulu уже появилась антология «Земля монстров», составленная по принципу «Сумеречной зоны», а Джейсон Блум, чья студия Blumhouse Productions сейчас отвечает примерно за все крупные хоррор-проекты, похоже, взял людей из Amazon Prime Video в заложники: там за неделю выйдут сразу четыре фильма с его именем в титрах. Но главная премьера сезона — «Призраки поместья Блай» на Netflix.

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Это второй выпуск антологии, которую хоррормейкер Майк Флэнаган («Окулус», «Доктор Сон») сочиняет для стримингового гиганта. Первый, «Призраки дома на холме», вышел два года назад и адаптировал главный роман в карьере писательницы Ширли Джексон (тут можно почитать про ее байопик с Элизабет Мосс в главной роли). Получилось более чем удачно: мы считаем его одним из лучших сериалов десятилетия (а автор этих строк убежден, что ничего сильнее в 2018-м на малых экранах не появлялось). Так что из проекта решено было сделать ответ «Американской истории ужасов», которую Райан Мерфи рассказывает зрителям телеканала FX без малого десять лет. «Призраки поместья Блай» сняты уже совсем по другой книге — повести Генри Джеймса «Поворот винта».

close Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Amblin Television

Все лучшее, что было в первом сезоне, осталось на месте, но слегка сдвинулась общая тональность: «Дом на холме» был насквозь хмурым и трагичным, «Поместье Блай» скорее меланхолично, а финал и вовсе трогательный и нежный. Тем не менее, снова готический особняк, только теперь с британским акцентом; вся американщина съежилась до главной героини. Учительница младших классов Дэни Клейтон (Виктория Педретти) пересекает Атлантику в попытке скрыться от собственных проблем. Все проблемы, разумеется, у нее в голове, так что рано или поздно придется начать зализывать раны. То же будет касаться остальных героев.

Это в первую очередь владелец поместья — состоятельный лондонский адвокат Генри Уингрейв (Генри Томас), а также оказавшиеся под его опекой племянники Майлз (Бенджамин Эван Эйнзуэрт) и Флора (Амели Смит). Кроме них — немногочисленная обслуга Блая, куда Дэни нанимается гувернанткой: садовница Джейми (Амелия Ив), экономка Ханна (Т'Ниа Миллер) и повар Оуэн (Раул Коли). Если коротко, новые «Призраки» напоминают «Аббатство Даунтон», где половину обитателей выкосило, а вторую тревожат грозные духи и неспособность американки заваривать чай.

close Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Amblin Television

Невероятных сюжетных поворотов — может, парочка; смысл происходящего не составит труда разгадать примерно на середине дистанции. Как и в прошлый раз, Флэнаган не слишком торопит события, а методично сковыривает подсохшие корочки. Процесс важнее результата. Так что если вас бесит перспектива девятичасового сеанса психотерапии (еще и с заходом в лав-стори) вместо смачного ужастика, от «Призраков поместья Блай» лучше воздержаться.

Собственно хоррора здесь вообще поменьше. Режиссер, активно баловавшийся джамп-скерами в первом сезоне, прячет по углам экрана примерно одно привидение с мотором вместо целой шайки. Формализма в целом чуть-чуть не достает: за камерой оказался не Майкл Фимоньяри, постоянный сообщник Флэнагана, а Джеймс Нист и Максим Александр («Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), поэтому привычных операторских выкрутасов не наблюдается. Монтировал, слава богу, опять сам Флэнаган, так что в этом смысле все снова хорошо, того и гляди глаз задергается от матч-катов.

close Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Кадр из сериала «Призраки поместья Блай» (2020) Amblin Television

Семейную же драму, фундамент всех своих работ, режиссер к 2020 году будто передумал маскировать, как раньше. Разве что в центре внимания теперь не только кровная семья, но и «избранная». Ключевые для постановщика темы тут как тут: детские травмы, манипуляции, память, детские травмы, разобщенность, предательство, детские травмы, жертвы, исцеление, детские травмы. Зависимость, которую Флэнаган прежде исследовал с точки зрения психоактивных веществ, обернулась зависимостью в отношениях и вырулила к вопросам согласия и абьюза (в этом контексте озвучиваются, например, справедливые замечания к Библии).

По традиции все строго подчинено причинно-следственным связям: что бы вы ни увидели или услышали в начальных сериях, оно отзовется эхом и срезонирует в заключительных. Чеховских ружей — целый схрон. В какой-то момент «Поместье Блай» может показаться излишне подробным, поскольку дает выступить вообще всем героям, — надо, что называется, закрыть все гештальты. Тут все про процесс, а не про результат, поэтому нельзя упустить ни одной мелочи. Ведь любая мелочь, особенно в раннем возрасте, способна оказать колоссальное влияние на личность, будь то подрезанная у любимой няни фраза или криво сформулированное напутствие. А микроскоп у Флэнагана, при всех возможных претензиях, отличный.