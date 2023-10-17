Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Культура
Размер текста
А
А
А

«Падение дома Ашеров». Как из литературы Эдгара Аллана По сделали готических «Наследников»

На Netflix вышли все серии «Падения дома Ашеров» по Эдгару Аллану По

На Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года — «Падение дома Ашеров», снятый хоррормейкером Майком Флэнаганом (вы знаете его благодаря «Призраку дома на холме» и «Полуночной мессе») по мотивам произведений Эдгара Аллана По. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как режиссер обошелся с наследием великого писателя.

На пороге проклятого старого дома, при взгляде на который ощущается невыносимая подавленность, возникает помощник генпрокурора Огюст Дюпен (Карл Ламбли). Внутри его ожидает давний знакомый и давний враг, владелец фармацевтической корпорации Fortunato Родерик Ашер (Брюс Гринвуд). Посадить его за решетку стало делом жизни Дюпена: именно семья Ашеров со своими чудо-болеутоляющими, якобы не вызывающими привыкания, спровоцировала опиоидную эпидемию в США, однако десятилетиями каким-то невероятным образом уходила от правосудия. В своеобразной форме правосудие Ашера, впрочем, настигло: за последние недели все шестеро детей бизнесмена умерли при крайне загадочных обстоятельствах — и крайне страшными смертями. Теперь Ашер решает наконец рассказать всю правду о своей таинственной жизни, а Дюпен получает ответы на все вопросы.

close
100%

Кадр из сериала «Падение дома Ашеров» (2023)

Intrepid Pictures

В прессе «Падение дома Ашеров» первым делом окрестили «готическими «Наследниками», и оно, в общем, справедливо: лучший хоррормейкер последнего десятилетия Майк Флэнаган действительно выудил из колодца литературы Эдгара Аллана По некое подобие шекспировской драмы о пропащем семействе немыслимо богатых людей из лучшего сериала последнего десятилетия (даром что Флэнаган собаку съел на семейном материале). С той только разницей, что вместо граждан по фамилии Мердок, основавших медиахолдинги News Corporation и 21st Century Fox, тут в прицеле оказался клан Саклеров, подсадивший американцев на свои обезболивающие («Ашеры» — уже третий, кажется, сериал про эту историю, не считая документалок), а в кадре нет недостатка жути и крови.

В остальном это местами специальное даже подмигивание: The Newton Brothers, постоянные композиторы Флэнагана, скажем, временами дают то же подражание классике, каким занимался Николас Брителл в «Наследниках», имея в виду, что в таком вот ключе склонны о себе думать сами члены семейства Роев. Ну и главное: «Падение дома Ашеров», ровно как и «Наследники», в сущности есть запечатленная вереница развилок, на которых люди раз за разом выбирают не быть людьми. Словом, «Наследники» копируются с наглостью, достойной сериала «Наследники», а на выходе получается своего рода кроссовер «Американской истории ужасов» и «Американской…» же «…истории преступлений».

close
100%

Кадр из сериала «Падение дома Ашеров» (2023)

Intrepid Pictures

Тем не менее это сериал Майка Флэнагана, а он не просто так из интервью в интервью повторяет мантру Стивена Кинга про то, что ужас невозможен без любви. «Наследники» — парадоксальное в известном смысле шоу, поскольку работает как бы вопреки логике: в тамошней беспросветной грызне сплошь омерзительных персонажей совершенно некому сопереживать, но от нее, тем не менее, не оторваться, как от схватки жабы с гадюкой. «Падение дома Ашеров» в этом смысле, конечно, вещь куда более душеспасительная: не вполне ясно, что там с любовью, но добро и справедливость в шоу присутствуют хотя бы в каком-то объеме (Флэнаган не без удовольствия хоронит Саклеров заживо, обрушивая на них кошмары из произведений По, пока в реальности никто из этих людей не сидит — им даже обвинения не предъявляли).

Это, безусловно, достойная нота для завершения романа Флэнагана с онлайн-кинотеатром Netflix, которому постановщик снял как минимум три великих сериала http://pg.gazeta.ru/politics/2023/10/17_a_17744017.shtml «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Полуночная месса». Роман мог бы продолжиться, не закрой стриминг «Клуб полуночников» (единственный проект, рассчитанный на несколько сезонов, не дожил даже до второго; тоже, по некоторым оценкам, великий), но каркнул Ворон: «Никогда», в смысле, контракт истек — и Флэнаган переезжает на Amazon. Одновременно «Падение дома Ашеров» как бы завершает трилогию адаптаций классики хоррор-литературы, так или иначе связанной с недвижимостью: «Дом на холме» был по Ширли Джексон, «Усадьба Блай» — по Генри Джеймсу («Полуночная месса», пускай и навеянная Кингом, все-таки оригинальный проект, а «Клуб полуночников» экранизировал современный янг-эдалт Кристофера Пайка), теперь настал черед «Дома Ашеров».

close
100%

Кадр из сериала «Падение дома Ашеров» (2023)

Intrepid Pictures

Словом, красиво, тем более что конкретно в случае «Ашеров» проделана, кажется, особенно искусная работа. Флэнаган по своему обыкновению изощряется в музыкальности английского языка (ах, эти монологи) и взаимодействует с чужим материалом как бы в специальных перчаточках, в комнате с тщательно настроенным микроклиматом. Его метод лоскутного одеяла (каждый раз это не адаптация одной работы, а скорее остроумная хрестоматия-попурри) — вещь рискованная, поскольку в случае неудачи есть риск остаться погребенным под шквалом проклятий со стороны фанатов (к тому же тут глыба не просто литературы ужасов, а литературы вообще). Но мастерство, что называется, не пропьешь (хоррормейкеру, среди прочего, удалось справиться с алкогольной зависимостью).

Сшитый им микс из прозы, поэзии и даже кусков биографии По — пожалуй, самое нежное, трепетное и внимательное, с чем соприкасалось наследие писателя с момента публикации его трудов (не побоимся таких рамок — и да простит нас Тим Бертон). В «Падении дома Ашеров» Флэнаган и вовсе проворачивает немыслимое: внедряет в тексты По критику капитализма, выписывая его (капитализм) не только как чудовищную, противоестественную систему, но и как вполне конкретный набор решений, расплачиваться за которые придется нашим детям, — которые, конечно, будут лучше нас, но унаследуют, видимо, куда более ужасный мир. Поразительно, но делается это совершенно бесшовно, как если бы По и сам все это написал. Впрочем, о чем тут вообще говорить: этот человек сумел вплести сюда обезьяну из «Убийств на улице Морг» так, чтобы она не вызывала никаких вопросов. Это ли не мастерство.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий