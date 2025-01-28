«Мне очень мешает, что я русский»: Макаревич объяснил, почему не ездит на Украину

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* объяснил, что не помогает ВСУ из-за опасений за жизнь своего сына, который живет в Москве. При этом он подчеркнул, что продолжает поддерживать обычных украинцев.

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) объяснил, что он не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как боится за жизнь своего сына, который проживает в Москве.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, могла попасть в столицу России и угрожать жизни его ребенка. В интервью Макаревич подробно объяснил свою позицию по поводу помощи ВСУ, отметив, что ему «трудно сейчас будет сформулировать это».

При этом Макаревич заявил, что он продолжает помогать обычным украинцам, но не может поддерживать ВСУ.

«Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — признался он, пояснив, что для многих украинцев он остается «русским», несмотря на свою позицию.

Где Макаревич сейчас

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов. Этот статус был присвоен Макаревичу за его публичные высказывания, сделанные во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

С тех пор музыкант сталкивался с рядом трудностей, связанных с его публичной деятельностью. В августе 2023 года Симоновский суд Москвы оштрафовал Макаревича на 35 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях.

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В апреле 2024 года Мосгорсуд оставил в силе это решение, отклонив апелляцию музыканта. В декабре 2024 года суд вновь отказал Макаревичу в удовлетворении апелляционной жалобы на назначенный штраф. В мае 2024 года Таганский районный суд Москвы также признал Макаревича виновным в нарушении требований к иностранным агентам, назначив штраф в размере 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента.

Срыв гастролей

Позиция вокруг СВО — не первый случай, когда публичные высказывания Макаревича создавали проблемы в его карьере. В 2023 году планировался концертный тур Андрея Макаревича и группы «Машина времени» по странам Средней Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Однако из-за политических высказываний музыканта, в частности, его поддержки Израиля, организаторы концертов столкнулись с угрозами и давлением.

«Собрались к вам в очередной раз. А тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концерта, видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу», — говорил тогда он.

В конце своего обращения он пожелал удачи всем и подчеркнул, что, несмотря на обстоятельства, у него и его коллег по-прежнему остается много настоящих друзей.