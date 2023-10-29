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Макаревич* высказался об отмене его концертов в Центральной Азии из-за поддержки Израиля

Музыкант Макаревич заявил об угрозах организаторам его концертов в Казахстане

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Илья Питалев/РИА Новости

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его тур по Центральной Азии под угрозой срыва, так как организаторам концертов поступают угрозы.

«Мы много раз выступали в Казахстане, Узбекистане и в Кыргызстане. Это всегда было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым написали песню «За тех, кто в море». Собрались к вам в очередной раз, но тут какие-то люди завалили угрозами организаторов концертов», — заявил артист.

Макаревич связывает случившееся с его поддержкой Израиля и обещаний финансировать ЦАХАЛ. Он заявил, что выступает на стороне страны, в которой живет. Музыкант также добавил, что, по его мнению, боевики ХАМАС не имеют никакого отношения к исламу и арабскому миру.

«В общем, удачи вам всем и до встречи на концертах. Я надеюсь», — подытожил фронтмен «Машины времени».

В тур по Центральной Азии Макаревич и «Машина времени» должны отправиться в конце ноября — начале декабря. Против выступлений высказался казахстанский режиссер Нуртас Адамбай, заявивший, что Макаревичу «не место в Казахстане», поскольку он якобы поддерживает уничтожение мусульман. Активисты создали инициативную группу, которая борется за отмену концерта Макаревича, и призывают Киргизию тоже выступить против приезда «Машины времени».

Ранее концерты XOLIDAYBOY отменили после заявления на Мизулину.

*  признан в РФ иностранным агентом
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