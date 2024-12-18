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Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Московский городской суд признал законным второй штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в интернете. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — заявили в пресс-службе.

В мае певца обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Он должен выплатить административный штраф в размере 30 тыс. руб. Однако артист обжаловал второй штраф. До этого он уже пытался безуспешно оспорить первый штраф за аналогичное нарушение в размере 35 тыс. руб.

Лидер «Машины времени» утверждал, что перебрался в Израиль из-за скорого рождения сына еще до начала полномасштабного конфликта на Украине. У Макаревича родился ребенок 30 марта 2022 года в Тель-Авиве, мать — четвертая жена музыканта Эйнат Кляйн, израильская журналистка и фотограф. В конце апреля 2022-го группа Макаревича сообщила, что их концерты в РФ отменяют. За границей Макаревич неоднократно выступал против действий России на Украине и в сентябре 2022 года попал в перечень иноагентов. Он прокомментировал это словами «ну наконец-то».

Ранее Макаревич ответил, скучает ли по России.

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