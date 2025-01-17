«Проницательный мечтатель»: какие фильмы сделали Дэвида Линча культовым режиссером

Культовый режиссер Дэвид Линч, среди знаковых работ которого «Голова-ластик», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Дикие сердцем» и новаторское телешоу «Твин Пикс», умер в возрасте 78 лет. По информации американских СМИ, незадолго до смерти он был вынужден уехать из своего дома в Лос-Анджелесе, спасаясь от бушующих там пожаров. После этого его здоровье пошатнулось. «Газета.Ru» вспоминает фильмы Линча, давно ставшие классикой.

Умер режиссер-легенда Дэвид Линч. Создателю фильмов «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и телесериала «Твин Пикс», четырехкратному номинанту на премию «Оскар» было 78 лет.

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«С глубоким сожалением мы, его родственники, объявляем о кончине человека и творца Дэвида Линча», — говорится в сообщении семьи:

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он говорил, «следите за бубликом, а не за дыркой».

Место и причина смерти Линча не уточняются, но указано, что он умер в «прекрасный день, когда солнце было ярким, а небо голубым».

По информации источников Deadline, Линч был вынужден уехать из своего дома в округе Лос-Анджелес из-за бушевавших там пожаров. После переезда его здоровье резко ухудшилось.

В 2024 году сам Линч рассказывал, что у него диагностировали эмфизему «из-за того, что он так долго курил» в течение жизни. «Запах, поджигание сигарет, курение — но за это удовольствие приходится платить, и для меня эта цена — эмфизема», — признался он, добавив, что не курит уже два года.

Эмфизема может вызывать сильную одышку и частый кашель. При прогрессировании возможны цианоз, головная боль и эпизоды потери сознания. У ряда больных снижается работоспособность, ухудшаются память и когнитивные способности.

Летом 2024 года в интервью Sight and Sound Линч признался, что заболевание серьезно повлияло на его возможности работать и он практически не покидает свой дом.

Главные работы Линча

Режиссер за время своей карьеры был номинирован на «Оскар» за сценарий и режиссуру картины «Человек-слон» в 1980-х годах и за режиссуру «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата». Кроме того, в 2000 году он получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни на церемонии вручения премии Governor Awards .

Линчу также вручили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за фильм «Дикие сердцем» в 1990 году. В 2001 году он победил на Каннском фестивале в номинации «Лучший режиссер» с лентой «Малхолланд Драйв».

Вот лишь небольшой список его шедевров:

«Голова-ластик» (1977 год)

«Человек-слон» (1980 год)

«Дюна» (1984 год)

«Синий бархат» (1986 год)

«Дикие сердцем» (1990 год)

«Твин Пикс» (1990 год)

«Шоссе в никуда» (1996 год)

«Простая история» (1999 год)

«Малхолланд Драйв» (2001 год)

«Внутренняя империя» (2006 год)

«Мастер абсурда»

Родившийся 20 января 1946 года в Миссуле, штат Монтана, Линч за свое детство сменил несколько штатов: семья часто переезжала, живя по несколько лет в Вашингтоне, Айдахо, Пенсильвании и Вирджинии. Окончив среднюю школу, Линч учился в Музее изящных искусств в Бостоне, затем — в Пенсильванской академии изящных искусств. Во время учебы Линч создал анимационную короткометражку «Шесть мужчин заболевают» (1967 года).

Премьера первой полнометражной работы состоялась в 1977 году — это был культовый «Голова-ластик», созданный во время учебы в Американском институте кино.

В 1980-х Линч уже становится успешным и очень востребованным режиссером. После легендарного «Человека-слона» он снимает экранизацию классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», а также психологический триллер в жанре нуар «Синий бархат» с Кайлом Маклахленом, Изабеллой Росселлини, Деннисом Хоппером и Лорой Дерн в главных ролях.

В самом конце 80-х Линч начинает работу над «Твин Пиксом» — странного рода детективным сериалом, сочетающим в себе также черты мыльной оперы, научной фантастики и иногда ужастика в стиле «Сумеречной зоны».

Действие разворачивается в вымышленном городе на северо-западе Тихого океана, который дал сериалу его название. На пляже находят популярную в школе старшеклассницу Лору Палмер (Шерил Ли) — мертвую, но все равно страшно красивую. Следующие несколько лет герои картины и телезрители будут пытаться ответить на вопрос «Кто убил Лору Палмер?».

«Линч всегда был мастером абсурда, как в режиссерском кресле, так и в своих интервью. Во время съемок «Твин Пикс» он как-то сказал актеру Маклахлену: «Мне нужно немного Элвиса и немного ветра», — пишет Deadline.

«Мистика — главный клей для моих идей. Тайна повсюду, а мы, люди, как детективы: чувствуем, что что-то происходит и пытаемся понять. Мои идеи приводят к тому, что появляется кино», — так режиссер отвечал на вопрос о том, какое место в его творчестве играет мистика.

В 2006 году вышла последняя картина Линча «Внутренняя империя», где он выступил не только режиссером, но и продюсером, сценаристом и композитором. Лента собрала всего $4 млн в прокате по всему миру и не имела успеха, из-за чего ее создатель был крайне разочарован.

В последние годы Линч обрел популярность среди зумеров, начав публиковать на YouTube и в других соцсетях видеоролики, стилизованные под «прогнозы погоды». Режиссер рассказывал о погоде в Калифорнии в день «выхода в эфир», и киноманы находили в этих сюрреалистичных зарисовках глубокий смысл.

Линч был женат четыре раза, у него остались трое детей — Дженнифер, Остин и Райли.

«Он гораздо больше, чем это»

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг подчеркнул, что работы Линча уже выдержали испытание временем, но миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса.

«Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон» определили его как уникального, проницательного мечтателя, который снимал фильмы, которые казались сделанными вручную»,— сказал Спилберг журналисту Variety.

Группа The Smashing pumpkins, написавшая песню для фильма «Шоссе в никуда», так прокомментировала новость о смерти режиссера: «Работать с ним было как сон из одного из его фильмов, и я дорожу моментами, когда мне удалось поговорить с ним и услышать из первых уст его видение фильма».

Основатель группы Xiu Xiu, в 2016 году записавшей трибьют саундтреку «Твин Пикс», Джейми Стюарт подчеркнул, что часто называл Линча своим отцом.

«Xiu Xiu не существовало бы без Вашего замечательного воображения и благородной души<…>Вы свободны, и Вы сделали свободными нас. Я Вас люблю. Бесконечно благодарен Вам», — говорится в его комментарии.

Режиссер «Гравити Фолз» Алекс Хирш заявил, что без Линча не было бы ни «Твин Пикса», ни «Секретных материалов», ни, очевидно, «Гравити Фолз».

«Но он гораздо больше, чем это. Он писал маленькие книжки о буддизме, составлял утренние сводки погоды и похищал случайно брошенных на обочине дороги кукол Вуди Вудпекера, называя их своими «друзьями», а потом бросил их, потому что у них была «темная энергия»», — написал Хирш в соцсетях.

Российский режиссер Владимир Хотиненко в беседе с «Газетой.Ru» назвал Линча исключительным режиссером, создававшим на экранах необычайную среду, близкую к музыке.

«Линч — явление совершенно исключительное. Я «Твин Пикс» могу поставить в любой момент и просто наслаждаться. Знаю уже сюжет наизусть. Он создавал какую-то необычайную среду. Это очень близко, я бы даже сказал, к музыке. Я даже помню сенсацию «Человек-слон». Это было что-то невероятное. Совершенно невероятное, исключительное явление», — заключил Хотиненко.

Во всех своих картинах Линч создавал непередаваемую атмосферу напряжения и позволял наслаждаться картинкой, отметила актриса дубляжа Ольга Голованова, озвучившая героиню Кэнди из легендарного сериала Линча «Твин Пикс».

«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика», — сказала Голованова.