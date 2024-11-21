«Ликвидация» на Украине: сериал запретили, актера Машкова приговорили На Украине заочно осудили на 10 лет народного артиста России Владимира Машкова

Российского актера Владимира Машкова заочно осудили на Украине по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины» и о «пропаганде войны». Он приговорен к 10 годам тюрьмы. В СБУ подчеркнули, что Машков якобы «восхвалял войну» и «пропагандировал рашизм». Одной из самых ярких ролей актера стал начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давид Маркович Гоцман в сериале Сергея Урсуляка «Ликвидация», который снимался в Одессе. Эту картину на Украине запретили к показу еще в 2014 году, а квартиру Машкова в Одессе конфисковали только сегодня.

Художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, директора «Современника», народного артиста РФ Владимира Машкова заочно приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, сообщает Служба безопасности Украины.

Машкова признали виновным по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны).

Власти Украины также конфисковали квартиру артиста в элитном районе Одессы.

Поскольку Машков находится в России, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), отмечает СБУ.

Подчеркивается, что Машков якобы «восхвалял войну РФ против Украины», входит в «пул кремлевских пропагандистов» и часто выступает на массовых акциях «в поддержку полномасштабной войны». После того, как актер стал сопредседателем предвыборного штаба президента Владимира Путина и вошел в список его доверенных лиц, он начал ездить по России и «временно захваченным регионам Украины», где «пропагандировал рашизм».

В СБУ утверждают, что во время концертов-митингов Машков якобы призвал к нанесению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Дело против Машкова возбудили в марте 2024 года, обвинив его в участии в избирательной кампании в России и публичной поддержке действий российской власти. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области.

В июле 2024 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» страны, шесть российских актеров, включая Машкова. Это Наталья Антонова, Антон Батырев, Сергей Векслер, Виталий Гогунский и Алена Яковлева.

В украинском ведомстве заявили, что все они поддерживают «вооруженную агрессию России» и участвуют в программах на «пропагандистских российских каналах».

Осенью 2014 года Государственное агентство Украины по вопросам кино по заявке Минкультуры и СБУ отменило разрешения на распространение и показ 69 фильмов и телесериалов с участием российского актера Михаила Пореченкова, среди которых и фильм «Ликвидация». Машков там играет подполковника милиции, начальника отдела Одесского УГРО по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана. Именно с этой картины началась слава актера, за роль в «Ликвидации» он также получил телевизионную премию «ТЭФИ».

Дочь-эмигрантка

Дочь актера Мария Машкова ранее неоднократно выступала против проведения специальной военной операции на Украине. Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради работы. Недавно она получила американское гражданство.

Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей.

«Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России», — признается актриса в соцсетях.

В США также проживает бывшая жена Машкова, актриса Елена Шевченко. Артисты познакомились в театральном училище, вскоре пара поженилась. Однако после рождения дочери в 1985 году супруги развелись. Мария вспоминала в личном блоге, что после расставания мать и отец встретились не больше десяти раз, но никогда не говорили плохого друг о друге. Новый муж Шевченко, Борис Палант, — уроженец Харькова.

Машков: карьера актера и режиссера

Владимир Машков — выпускник Школы-студии МХАТ. С 1987 года служил в Московском театре-студии Олега Табакова — «Табакерке».

В кино дебютировал в 1989 году в фильме «Зеленый огонь козы». Первую популярность ему принесли роли в «Лимите» Дениса Евстигнеева и в «Подмосковных вечерах» Валерия Тодоровского.

В 1997 году состоялся режиссерский дебют: на экраны вышла картина «Сирота казанская».

Весной 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова был назначен художественным руководителем Московского театра Табакова.

В начале 2000-х Машков снялся в ряде голливудских фильмов — «Танцы в «Голубой игуане», «Американская рапсодия», «Миссия невыполнима: Протокол фантом».

Уже упомянутая «Ликвидация» Сергея Урсуляка вышла в 2007-м.

Всего на счету актера более 50 киноролей. Зрителям запомнились его персонажи в «Экипаже», «Движении вверх», «Дуэлянте», «Налете», «Идиоте», «Кандагаре», «Пепле», «Крае».

С июня 2024 года — директор «Современника».