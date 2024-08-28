«Больно, грустно»: дочь Машкова рассказала о тоске по России

Дочь актера Владимира Машкова актриса Мария Машкова рассказала в социальных сетях о тоске по России. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

«Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России», — сказала она.

В США, где Машкова живет сейчас, ей приходится много работать — и, по ее словам, она бы могла играть француженок.

«Я не американка, но я могу быть классной иностранкой, в идеале я могу оторвать все роли у иностранок», — не сомневается актриса.

Мария Машкова около пяти лет назад переехала в США, недавно она получила американское гражданство. Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. До начала СВО актриса регулярно прилетала в Россию ради съемок.

Накануне Машкова признавалась, что на протяжении 40 лет инициировала встречи с отцом и хотела, чтобы Машков был в ее жизни. Однако теперь у нее «прошел этот период».

Ранее депутат Драпеко предположила, что Машкову запрещала общаться с дочерью экс-жена.