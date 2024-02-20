От Севастополя до Якутии: о чем общались с жителями страны сопредседатели штаба Путина Владимир Машков, Марьяна Лысенко и Артем Жога встретились с избирателями

Сопредседатели избирательного штаба кандидата, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков, главный врач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также спикер парламента ДНР Артем Жога совершили несколько рабочих поездок по регионам. Уже в марте в России состоятся президентские выборы, в которых Владимир Путин будет принимать участие как самовыдвиженец. Сопредседатели его избирательного штаба встретились с людьми на местах: с доверенными лицами главы государства, волонтерами, военнослужащими, молодежью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В марте в России состоится главное политическое событие — выборы президента страны. Избирательный штаб кандидата, действующего главы государства Владимира Путина, в режиме нон-стоп координирует взаимодействие с региональными представительствами. В числе приоритетных задач — выстраивание прямого открытого диалога между властью и гражданами.

Услышать о проблемах региона, собрать мнения и предложения избирателей, донести до каждого ценность личного выбора в период голосования за будущее страны — важная работа для людей, возглавивших избирательный штаб. В данном случае их трое: народный артист России Владимир Машков, главный врач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также спикер парламента ДНР Артем Жога. За последний месяц в их графике — многочисленные поездки по стране: от Севастополя до Уфы, от Курска до Архангельска.

«Слышать предложения, слышать проблемы»

Для народного артиста России Владимира Машкова февраль начался с поездки в один из Приволжских регионов — Саратовскую область, а завершился многодневным пребыванием в Крыму, Машкова встречали в Симферополе и Севастополе. Также сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина приезжал с рабочим визитом во Владимирскую область. В каждой такой поездке — много встреч, обмена мнениями и разговоров о патриотизме, будущем страны и тщетных попытках Запада отменить русскую культуру.

Во Владимире Машков познакомился с доверенными лицами главы государства — Героем России Владимиром Ковтуном, президентом Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иваном Аксеновым, тележурналистом Марией Силаевой-Платанюк. Также он пообщался с волонтерами, которые собирали подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

В Севастополе Машков провел несколько встреч с театральными деятелями полуострова — руководителями театров, артистами, сотрудниками культурных учреждений. Круг тем для бесед не ограничивался: участников встречи интересовали вопросы поддержки российских проектов в кинематографе, цензуры, служебного жилья для артистов. Говорили и о судьбе артистов театра из Мариуполя, и о перспективах развития союза театральных деятелей, и о патриотизме, и о поддержке участников СВО.

Уже в Симферополе Владимир Машков провел встречу со студентами и журналистами и отметил, что Крым стал культурным центром России. Он также высказал уверенность в дальнейшем поступательном развитии полуострова благодаря общим усилиям.

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«Мы ездим по городам, встречаемся с гражданами, работают штабы общественной поддержки, задача общественных приемных, доверенных лиц и всех заинтересованных граждан в том, чтобы доносить свою позицию, слышать предложения, слышать проблемы», — заявил Машков, комментируя работу избирательного штаба.

«Не нужно бояться трудностей»

На этапе формирования избирательного штаба Владимира Путина отмечалось, что его сопредседатели должны быть людьми известными и представлять разные группы общества. Одним из таких лидеров стала Марьяна Лысенко, главврач московской городской больницы № 52. Ее сфера профессионального интереса, конечно, в первую очередь связана со здравоохранением. О его перспективах, развитии медицины в регионах и внимании к кадровому вопросу она говорила в ходе рабочих визитов этого февраля.

Лысенко побывала в Ульяновске, где встретилась с педагогическим составом и студентами-медиками Ульяновского государственного университета (УлГУ), а также посетила центр медицинского моделирования. Также она пообщалась с уфимскими студентами-медиками и активистами «Молодой гвардии Единой России» и посетила республиканскую больницу №1 в Якутске — национальный центр медицины имени Михаила Николаева.

«Не нужно бояться трудностей. Да, непростое время выпало на нашу долю, родина испытывает колоссальное давление. Но несмотря на это, перспективы и возможности для молодежи есть и будут всегда. Нужно стремиться к высоким целям, быть готовыми к новым возможностям, которые появляются в условиях современных реалий. Ведь именно мы строим свою жизнь и будущее», — отметила Лысенко, выступая перед студентами.

По словам Марьяны Лысенко, российской медицинской школе есть чем гордиться, начиная от системы подготовки студентов, заканчивая масштабными нацпроектами в области здравоохранения.

Выступая в роли одного из сопредседателей избирательного штаба кандидата, действующего президента Владимира Путина, Марьяна Лысенко отметила также, что в стране будет запущен национальный проект по технологиям сбережения здоровья. Кроме того, продолжится активная поддержка медицинской науки и внедрение новых разработок в ежедневную работу врачей.

«Моя батарейка — встречи с молодежью с горящими глазами»

Председатель Народного совета ДНР, Герой России Артем Жога на прошлой неделе приехал в региональный штаб общественной поддержки Курска. Он обсудил с курянами подготовку к предстоящим выборам и пообщался с молодежью. Оттуда Артем Жога отправился в Ставропольский край. 14 февраля он посетил Брянск, отделение фонда «Защитники Отечества», где провел встречу с семьями бойцов СВО. Еще одна поездка состоялась в Архангельск. Здесь в преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и Интервенции состоялась церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной Двины, в которой Артем Жога также принял участие.

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Такой плотный график в календаре экс-командира батальона «Спарта» легко объясним: он признается, что получает колоссальный заряд энергии от общения с единомышленниками, молодым поколением, понимает и разделяет их тревоги и волнения и готов говорить об их проблемах на самом высоком уровне.

Артем Жога считает важным заниматься вопросами патриотизма, воспитания молодежи. Он не понаслышке знает о чувствах людей, переживших потерю близких и находящихся в постоянном чувстве тревоге за своих родных. А значит, понимает, как и с чем прийти им на помощь.

«Меня спрашивают, слушай, у тебя что батарейки стоят? Ты постоянно где-то передвигаешься, ездишь. Когда ты спишь, когда ты ешь? А я говорю: вот моя энергия — встречи с такими молодыми. Улыбаются, красивые, глаза горят! Просто это и есть моя зарядка, это и есть моя батарейка», — прокомментировал Артем Жога свои поездки в регионы и встречи с единомышленниками.