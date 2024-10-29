Инстасамка и Шнуров будут вместе петь про успешный успех. А чем они занимались последние 5 лет? Экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила, что Шнуров нуждается в Инстасамке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ведет переговоры с командой Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин и директор исполнительницы Максим Столяров. Что известно о возможном сотрудничестве и чем артисты занимались в последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Совместный трек и переговоры

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) анонсировала совместную песню с группой «Ленинград» и ее лидером Сергеем Шнуровым. Тизер композиции «Хорошо» артистка опубликовала в своих соцсетях. Релиз трека запланирован на 8 ноября.

«У нас есть деньги, на мне бриллианты», — поется в треке. Также в тексте предлагается «завидовать молча».

В комментариях пользователи отметили, что мотив припева сильно напоминает хит начала 2000-х «Кислотный DJ», который пела певица Акула.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шнуров уже якобы провел переговоры с певицей о записи совместного альбома, который может стать для группы первым за шесть лет. Предположительно, артисты даже записали его демоверсию. Источник канала уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Позже пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин подтвердил в комментарии «Газете.Ru», что Шнуров действительно ведет переговоры с коллективом о работе с Инстасамкой — но больше ему ничего не известно.

«Я подробности не знаю, известно, что Сергей ведет какие-то переговоры с командой Инстасамки, но без деталей», — сказал он.

Директор Инстасамки Максим Столяров также заявил, что артисты ведут обсуждение совместного творчества: «Переговоры такие ведутся. Скоро должны прийти к точному решению».

Информацию о возможном сотрудничестве прокомментировала и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс. В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что Шнурову работа с Инстасамкой нужнее из-за ее высокой медийности.

«Любой человек, который не в бункере и не живет в танке, слышал песни Инстасамки — кто-то против своей воли, кто-то добровольно. Я считаю, что Инстасамка — это отличный медиаактив, совершенно понимающий свой маневр, двигающийся уверенно абсолютно сквозь все сложности, трудности и перипетии шоу-бизнеса», — сказала Вокс.

Она также похвалила команду, которая работает над проектом «Инстасамка» за грамотное продвижение артистки.

В настоящее время в «Ленинграде» за женский вокал и бэк-вокал отвечают певицы Зоя (Ксения Руденко) и Флорик (Флорида Чантурия).

Проект «Зоя», концерт в «Лужниках» и развод: чем занимался Шнуров в последние годы

В 2019 году Шнуров представил свой проект — группу с преимущественно женским вокалом под названием «Зоя». Солисткой коллектива стала Ксения Руденко, которая также поет в «Ленинграде». За время своего существования группа «Зоя» прославилась благодаря сатирическим песням с критикой многих медийных лиц. В частности, наибольшее внимание общественности привлекла песня «Шмарофон», в тексте которой был намек на то, что журналистка Ксения Собчак якобы родила сына Платона не от своего экс-супруга Максима Виторгана.

С января 2022 года «Ленинград» периодически выпускал сатирические песни, приуроченные к различным обсуждаемым инфоповодам и снимал на них бюджетные клипы. А в сентябре группа провела в московских «Лужниках» концерт с оркестром «Глобалис», который посетили около 80 тыс. человек. На пресс-конференции Шнуров уточнил, что это выступление — разовое, и к гастрольной деятельности группа пока возвращаться не планирует.

Из проекта «Зоя» Шнуров ушел в начале 2023-го.

В мае того же года его компания ООО «Зояпродакшн» поменяла учредителей и переформатировала род деятельности — вместо производства музыки она стала специализироваться на оптовой торговле, аренде грузовых автомобилей, уборке помещений, а также продаже металла, лесоматериалов и электронного оборудования.

А уже в октябре Шнуров вышел на сцену в Санкт-Петербурге после четырехлетнего перерыва — он выступил в клубе «Джаггер» во время концерта группы «Зоя». Перед своим выступлением певец признался, что не мог не исполнить сатирическую песню «Пока так», приехав в Петербург.

Этот трек и клип к нему Шнуров выпустил в 2022 году — ролик за день набрал почти миллион просмотров на YouTube. В нем солист «Ленинграда» предстает в образе коммунальщика, жалующегося на городские власти. В самом тексте также упоминается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Позднее Беглов назвал песни Шнурова про мусор и снег в Петербурге «матерными частушками».

В последние годы Шнуров также являлся членом жюри крупных телепроектов — «Голоса» и «Новой Фабрики звезд», записал саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра», выступал на решающих матчах петербургского футбольного клуба «Зенит» и даже успел разойтись с четвертой женой: супруга артиста Ольга подала на развод после шести лет семейной жизни. В браке у супругов родились двое детей. Подробнее о бракоразводном процессе и разделения имущества пары — в материале «Газеты.Ru».

Инстасамка: скандалы, провокации и фит с Лолитой

Блогерша Инстасамка начала заниматься музыкой в 2019 году и обрела известность благодаря провокационному образу и скандалам. Девушка увеличила губы, грудь и ягодицы, а также покрыла свое тело разнообразными татуировками. Кроме того, ее имидж дополняют необычные прически, макияж, одежда и маникюр с экстремальными оттенками и длиной ногтей.

Многие инциденты со своим участием Инстасамка инсценировала сама — так, ее бывший креативщик Никита Лол, оставшийся без оплаты своей работы, признался, что ограбление квартиры певицы, ДТП с участием ее жениха и ссоры с подругами были неправдой. А в YouTube-шоу «Вопрос ребром» блогерша призналась рэперу Басте, что инсценировкой был и громкий инцидент, когда ее якобы облили зеленкой — провокационный ролик тогда набрал около 5 млн просмотров.

Она также регулярно подает в суд иски о защите авторских прав — так, недавно она отсудила у актера Стаса Ярушина 550 тыс. рублей. Причиной стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT. А в октябре 2024-го фигуристка Евгения Медведева рассказала, что Инстасамка без объяснения причин запретила публиковать уже записанное с ней интервью. Ранее в том же году она сорвала невышедший выпуск популярного шоу «Натальная карта».

За пять лет карьеры певица выпустила 10 студийных альбомов, 78 синглов и 21 видеоклип. В 2023 году она записала фит с Лолитой «На Титанике» и кавер на песню Кати Лель «Мой мармеладный». В том же году Инстасамку признали исполнительницей года по версии VK MUSIC, а за песню «На Титанике» она получила премию телеканала МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая cover-версия».

При этом в начале 2023 года лидер общественного движения «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с инициативой отменить гастроли Инстасамки, поскольку они противоречат традиционным ценностям. В некоторых городах концерты действительно отменялись, но артистке в итоге удалось остаться на плаву. В настоящее время ее охотно приглашают выступать на мероприятиях, а также участвовать в различных телешоу и судить их — так, Инстасамка является членом жюри шоу талантов «Залетай в тренды».

С 2019 года певица состоит в отношениях с рэпером Moneyken (Олег Еропкин), который является ее продюсером.