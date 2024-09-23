Двое детей и недвижимость на миллиард. Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

Четвертая жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с музыкантом после шести лет семейной жизни — беседа с участниками процесса назначена в суде на 3 октября. В браке у супругов родились двое детей — и, по сообщениям СМИ, накопилось имущество на 1 млрд рублей. «Газета.Ru» рассказывает, что известно об иске и возможном разделе имущества Шнуровых, их браке, детях и предыдущих отношениях артиста.

Супруга Шнурова подала на развод

Жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга Шнурова (Абрамова) подала заявление о разводе с музыкантом после шести лет брака. Иск к ответчику Сергею Шнурову «О расторжении брака супругов, имеющих детей», появился в базе портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы 16 сентября. Согласно документу, беседа с участниками процесса запланирована на 3 октября.

Иск о расторжении брака был подан на мировой судебный участок — это означает, что супруги разводятся мирно и не планируют ничего делить. При этом общая стоимость их имущества может превышать 1 млрд рублей, пишут «Страсти».

Согласно сайту, в собственности Шнурова — трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 кв. метра (90 млн рублей), квартира на набережной Фонтанки (25 млн рублей) и купленная в 2023 году квартира в Германии (стоимость неизвестна). А Ольга владеет двумя квартирами в Москве — одна из них, площадью 508 кв. метров в элитном ЖК на Пречистенской набережной, была выкуплена на торгах в 2020 году за 331 млн рублей.

close shnurovs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Каким был брак Шнурова и Абрамовой

В октябре 2018 года Сергей Шнуров тайно женился на Ольге Абрамовой — дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Она младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, Шнурову — 51.

Абрамова является дипломированным искусствоведом — она получила образование в МГУ и Лондоне. Журналу Voice Шнуров рассказывал, что при первой встрече девушка представилась ему кандидатом наук и впечатлила своей тягой к работе.

«Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что, в принципе, если я — искусство, то должен быть и искусствовед. То есть я — предмет исследования», — говорил артист.

Он также отмечал, что в их семье нет главного, и сравнивал отношения с парламентом. При этом, по словам Шнурова, финансовые вопросы они предпочитали решать вместе.

«Не то чтобы я абсолютно руковожу или она руководит — нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи — каждый тратит любые деньги», — объяснял музыкант.

За четыре года брака у Шнуровых родились двое детей — сын в 2021 году и второй ребенок в 2022-м (пол супруги не раскрывали). Музыкант не показывал младших наследников и практически не комментировал их появление. Только на пресс-конференции в 2022 году он признался, что «в пандемию делал детей и очень успешно с этим справился», писало издание «7 дней».

Тогда же Шнуров заявил, что не считает свою жену идеальной — и рад этому, потому что не смог бы жить с женщиной без недостатков: «Я люблю свою жену! Женщина должна быть женщиной».

close Сергей Шнуров с женой Ольгой, 2018 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Предыдущие браки и романы Шнурова

Со своей первой супругой Марией Исмагиловой Шнуров познакомился в духовной академии. Между ними разгорелся бурный роман, за которым последовали свадьба и рождение дочери Серафимы в 1993 году. После появления ребенка музыкант покинул академию — и основал группу «Ленинград». Вскоре супруги расстались, поскольку у Шнурова изменился образ жизни — оказалось, что они с Марией «из разных миров». Об этом первый концертный директор группы Денис Рубин рассказывал сайту kp.ru.

«Мария, как и любая женщина, хотела уюта, домашнего очага — в общем, обычной семьи. У Сергея же началась другая жизнь. В этой жизни были музыка, клубы и, естественно, алкоголь. Не думаю, что причиной раздора стала сама группа, скорее — образ жизни», — объяснял Рубин.

В 1999 году Шнуров женился на директоре арт-группы «Пеп-си» Светлане Костицыной, которая вскоре стала менеджером «Ленинграда». Через год у них родился сын Аполлон, названный в честь поэта Аполлона Григорьева. Уже в 2002 году пара приняла решение расстаться, сохранив деловые отношения — Светлана продолжила работать с «Ленинградом».

Следующие отношения Шнурова вызвали большой резонанс в обществе — избранницей музыканта стала 15-летняя Оксана Акиньшина. Она снималась в фильме «Игры мотыльков», для которого артист написал музыку. Позднее актриса рассказала об этом сайту kp.ru.

close Актриса Оксана Акиньшина и музыкант Сергей Шнуров, 2004 год Григорий Сысоев/ТАСС

«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — поделилась Акиньшина.

Когда актрисе было 16 лет, они со Шнуровым съехались, и музыкант ее «воспитывал»: «Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась». Их отношения продлились пять лет, после чего Шнуров принял решение уйти.

close Сергей Шнуров с бывшей женой Матильдой, 2016 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Со своей третьей женой Матильдой Мозговой музыкант познакомился в 2007 году. Она младше Шнурова на 13 лет. Девушка увлекалась балетом, приехала в Москву поступать во ВГИК, но не прошла — и поступила в СПбГТИ(ТУ) в Санкт-Петербурге. В 2010 году влюбленные поженились и прожили вместе восемь лет. В браке Матильда активно занималась бизнесом: открыла балетную школу и успешный ресторан «Кококо», а также участвовала в запуске бренда Shnurovs.

В 2018 году супруги расстались. По версии одного из знакомых Шнурова, причиной развода стал новый роман музыканта — с Ольгой Абрамовой.