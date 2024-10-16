Инстасамка запретила Медведевой публиковать их интервью

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-шоу «БеС Комментариев» вспомнила, как один из первых выпусков был снят с певицей Инстасамкой, настоящее имя которой Дарья Зотеева, и рассказала, как артистка уже после съемок запретила публиковать интервью.

«А на следующее утро я просыпаюсь, и Даша просто говорит: «Этот выпуск не выйдет». У нас даже не было варианта для обсуждения. Просто: «Жень, выпуск не выйдет. Я так сказала». «Почему?» «А тебе что мало? Я сказала, что выпуск не выйдет». Мы отнеслись с налетом юмора. Приятного, конечно, мало, но все равно…» — заявила Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода».

Ранее Медведева рассказала о соперничестве с Алиной Загитовой.