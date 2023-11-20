МВД России объявило в розыск победительницу «Евровидения-2016» от Украины Джамалу МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу из-за слов о ВС РФ

МВД РФ объявило в международный розыск украинскую певицу Джамалу, победившую на «Евровидении» в 2016 году. Предположительно, ее обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ. В прошлом году исполнительница попала в список украинских артистов, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Кроме того, она не раз навлекала на себя критику из-за слов о Крыме и выступлений на полуострове.

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск народную артистку Украины Сусану Джамаладинову — победительницу «Евровидения-2016», выступающую под псевдонимом Джамала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу розыска российского ведомства.

«Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье», — говорится в карточке.

В МВД не указали, по какой именно статье обвиняют певицу.

Как Джамала привлекла к себе внимание

По данным Telegram-канала Shot, в отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» по мотивам национальной ненависти. Предполагается, что поводом стала ее публикация в соцсетях в апреле прошлого года, в которой содержались фейки о событиях в Буче.

Издание «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) уточнило, что Джамалу объявили в розыск в середине октября, а в ноябре она была заочно арестована российским судом.

Джамала никогда не скрывала своего негативного отношения к политике России. Она активно поддерживает украинское правительство, выступала на «майдане».

При этом в 2017 году певица не согласилась с запретом на выступления российских артистов на территории Украины: она хотела бы видеть в своей стране тех исполнителей из РФ, которые «разделяют позицию украинского народа».

«Мы не можем быть против всех россиян и смотреть на всех под одним углом зрения.<...>. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то, может, моя такая позиция не нравится», — цитирует ее агентство УНИАН.

Выступления в Крыму

Несмотря на свою позицию, после присоединения Крыма к России Джамала продолжила ездить на российские корпоративы. Когда об этом стало известно, разразился скандал.

«Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия — что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами», — сказал представитель певицы Денис Козловский в беседе с украинским изданием «ТаблоID».

Он объяснил, что Джамала была готова отменить корпоративы, но ее менеджмент настоял на выполнении обязательств, так как организаторы и слушатели не виноваты в происходящих событиях.

Он утверждает, что после 31 декабря 2014 года певица не давала ни частных, ни публичных концертов на территории России.

В 2019 году Джамала была одним из членов жюри во время национального отбора на «Евровидение». Она подвергла резкой критике дуэт Anna Maria сестер Опанасюк, чья мать работала заместителем председателя Совета министров Крыма. Родители девушек остались жить на полуострове, как и родители Джамалы (ее отец крымский татарин, а мать армянка. — «Газета.Ru»).

«С одной стороны, я должна вас судить как профессионал, ваше выступление. Вы очень хорошо поете. А с другой стороны — я не знаю. Вы говорите, что пошли на конкурс, зная всю эту ситуацию. А вы знаете, что люди, которые едут на этот конкурс, представляет всю страну? И всех нас? Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это «наша родина»?» — говорила тогда исполнительница.

Дуэт Anna Maria в итоге занял последнее место, а Джамала в своих соцсетях призналась, что ей сложно контролировать свои эмоции, когда речь заходит о Крыме, но это не сказалось на том, как она выставляла оценки.

Запрет на въезд в Россию

В апреле 2022 года в социальных сетях распространился список имен украинских артистов и журналистов, которым якобы запрещено въезжать в Россию 50 лет . Его опубликовали «Известия». В перечне 31 человек, в том числе певица Джамала. Кроме нее, туда вошли Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Андрей Данилко, Мила Савицкая, Дмитрий Комаров, Антон Птушкин, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Евгений Комаровский.

Официальных комментариев от правоохранительных органов РФ по поводу того, имеет ли этот список юридическую силу, не поступало.

Российский певец Николай Басков поддержал запрет на въезд некоторых украинских звезд в Россию.

«Это правильно и логично. А вы как думаете?» — написал артист в своих соцсетях.

Кто такая Джамала

Сусана Джамаладинова родилась 27 августа 1983 года в Киргизии. Родители переехали в Крым, когда Джамале было около шести лет. Она рано увлеклась музыкой и пошла учиться в музыкальную школу по классу фортепиано, а затем получила профессиональное образование.

Джамала с детства принимала участие в разных музыкальных конкурсах. Ей предложили стажировку в миланском оперном театре «Ла Скала», но она решила принять участие в «Новой волне», и стала ее победителем.

Джамала дважды участвовала в национальном отборе на «Евровидение». Во второй раз она одержала победу, после чего в 2016 году представила Украину на конкурсе с авторской песней «1944». Композиция посвящена депортации крымских татар. Джамала одержала победу и была удостоена звания «Народной артистки».

В 2017 году певица вышла замуж и родила двоих сыновей. Семья проживала в Киеве, но после начала военных действий покинула город.

Джамала вновь выступила на «Евровидении-2023», а в конце своего выступления выкрикнула «Слава Украине!».