Выступала в Крыму: Украина уличила Джамалу в лицемерии

Украинский телеведущий Макс Назаров в своем фейсбуке раскритиковал члена жюри национального отбора на международный конкурс «Евровидение-2019» певицу Джамалу за то, что он выступала на корпоративах в России после 2014 года.

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Он саркастично поблагодарил артистку за ее позицию, а также за выступление на «Новой волне» в 2014-м, «когда гибли наши пацаны в донецком аэропорту». Он также обвинил ее родителей в том, что они «патриотизм и родную страну променяли на материальные блага».

Во время самого финала национального отбора победительница «Евровидения-2016» расплакалась из-за слов участниц дуэта «Анна-Мария» — сестер Анны и Марии Опанасюк — которые заявили, что Украина потеряла Крым.

После своего выступления сестры признались, что испытывают неприятные чувства из-за того, что все обсуждают их родителей, которые живут на территории полуострова.

«Мы сделали свой выбор, а родители — свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос — выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей», — передает их слова «Униан».

Из-за вопросов ведущего отбора Сергея Притулы об их родителях, девушки расплакались. Услышав это, Джамала сказала, что сама плачет, так как тоже выбрала родителей, к которым не может приехать, так как они живут в Крыму.

«Как вы можете говорить в интервью, что «Крым — наша родина?» — возмутилась она.

Джамала подчеркнула, что певицы должны поддерживать официальную позицию государства и признать факт войны. В ответ на это Анна и Мария Опанасюк заявили об уважении к позиции члена жюри, однако подчеркнули, что «у каждой семьи свои обстоятельства», о которых «не все знают, но все их судят».

Стоит отметить, что ранее Джамала называла номер, подготовленный сестрами уверенным и профессиональным и даже призналась, что девушки снились ей.

«Очень благодарна вам за ваше пение, за то, как профессионально вы чувствуете себя на сцене. То есть у меня было ощущение концерта. Я не переживала, как вы будете петь или что делать. Очень уверенное пение. Вы мне приснились, и я сделала вам очень короткие прически», — сказала она.

Несмотря на защиту со стороны другого члена жюри — певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, — который сравнил обвинения в адрес девушек с «собранием комсомола» и призвал обратить внимание на само выступление, исполнительницы заняли на отборе последнее место. Хотя зрители отбора тепло встретили дуэт, жюри все равно присудило девушкам низшую оценку, что вызвало возмущенную реакцию зала.

Не избежала вопросов на политическую тему и победительница отбора, певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Она ответила, что не считает Крым российским и отказалась отвечать на вопросы о своих концертах в России, так как неоднократно ранее публично комментировала эту тему.

После победы в финале отбора, Корсун сообщила в своем фейсбуке о том, что из-за условий договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины она отказалась от гастролей по России, а также заявил о давлении, которое на нее оказывается.

«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», — написала она.

Сама Джамала исполнила песню «Solo», в написании которой принимал участие номинант на премию «Грэмми» Брайан Тодд». Джамала утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, готова ли она побороться за статуэтку американской премии.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу запланирован на 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев, чьим наставником стал Филипп Киркоров, который выступил в защиту украинской певицы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.