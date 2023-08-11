«Все в хлам, но было весело». Россияне – о концерте Rolling Stones--1998 в Москве

Зритель размахивает американским флагом во время концерта группы Rolling Stones в Лужниках, 11 августа 1998 года

11 августа 1998 года в московских «Лужниках» прошел первый концерт британской рок-группы The Rolling Stones в России. Почему для Мика Джаггера меняли ковер и как в Сашу Васильева из «Сплина» чуть не попали беляшом, фанаты группы вспомнили спустя 25 лет в разговоре с «Газетой.Ru».

«Джаггер по поношенному ковру не бегает»

Житель Самары Борис Шевцов:

Два автобуса из Самары было, билеты продавались комплексно — на концерт и на автобус, по-моему, за 800 рублей.

Поездка была «Sex, drugs, Rock-n-roll» — 16 часов туда, 16 обратно. Все в хлам, но было весело.

Достать у нас в Самаре билет было совершенно точно не трудно. Подозреваю, что в связи с большой провинциальностью города и низкой информированностью. Я к самарскому рок-клубу имел отношение, и эти билеты по своим, по большому счету, разошлись.

В то время это было действительно что-то невыносимо невозможное по своей крутизне, тем более, что для меня, как для человека из Куйбышева, совпадение двух моментов — посещение одновременно Москвы и концерта — все просто-напросто удваивало.

close 100% Во время концерта Rolling Stones в Москве, 11 августа 1998 года Игорь Михалев/РИА Новости

В свое время какого-нибудь Владимира Кузьмина или Александра Барыкина, выступающих в самарском дворце спорта, мы имели возможность либо слышать, либо смотреть. У нас удивительная в этом плане там акустика была. Если хочешь видеть, садись ближе, ты не будешь слышать. А тут вдруг неожиданно мирового уровня аппаратура. И я Джаггера понимал больше, чем Макаревича. Это очень резкий контраст.

Умилили «Сплин» на разогреве. Не знаю, почему именно их выбрали. Мне кажется, очень странный выбор, над которым все от души посмеялись.

Из пикантных моментов — после них убирали ковровое покрытие, потому что Джаггер по поношенному не бегает.

С нами был чувачок лет 50, он сильно перебрал с дороги. Мы его плечами попытались пронести на концерт, но милиция остановила. И вот что нас всех потрясло в тот момент — милиционер сбегал куда-то, принес ему термос с кофе, посадил его, сказал отпаиваться и потом к нему подойти, чтобы пройти.

Для нас такое отношение с милицией в то время было запредельно невозможно — чтобы нас

не дубинками били, не выкинули, не затащили куда-то, потому что в Самаре крутые нравы, это все-таки не столица.

Потом — как сработала милиция в конце концерта. Я никогда такого в жизни не видел, когда они в толпу вклиниваются большими струями и разводят по выходам. Сейчас для молодых это как само собой, а тогда для нас это была огромная редкость — как такой огромный стадион взять и развести так, чтобы это было не очень сильно шумно и не сильно суетно.

Во время концерта дождик был, что, естественно, совершенно пофиг. Все пьяненькие, счастливые, радостные, поющие, довольные дальше некуда.

Я уже после этого на Kiss ходил не так давно, но сейчас у меня такого ощущения не будет. А тогда это было впервые.

«Я взял автограф у барабанщика Чарли Уоттса»

Житель Тюмени Даниил Сизов:

Я специально приехал в Москву, узнав еще в апреле по радио, что моя любимая группа впервые выступит в России. Билет я купил совершенно свободно в кассе стадиона «Лужники» за день до концерта, отстояв там минут 15 в очереди. 11 августа в 16.30 стали запускать огромные толпы людей.

Вещи можно было сдать в установленные там же камеры хранения, но я все же пронес с собой маленький фотоаппарат-мыльницу (официально фото- и видеосъемка была запрещена).

Мой билет был за 120 рублей, то есть стоячее место перед сценой. Поскольку я пришел раньше, удалось пробраться очень близко — перед самым ограждением.

Концерт Rolling Stones начался около 21.30 при закате солнца. Так было задумано в этом турне, которое называлось «Bridges To Babylon» по названию их нового альбома 97-го года.

close 100% Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер во время концерта в Москве, 11 августа 1998 года Роман Денисов/ТАСС

Вышли музыканты на огромную сцену с огромным экраном, где транслировалось все действо, раздались первые риффы «Satisfaction», выбежал Мик Джаггер в красно-синей накидке и началось волшебство, о котором я мог только мечтать.

В середине концерта на спецподъемнике группа переместилась на небольшую сцену посреди стадиона и сыграла четыре старых рок-н-ролла. В этом и был смысл названия шоу «Мосты в Вавилон» — перемещение в прошлое, в эпоху первой половины 1960-х, к их самым ранним хитам. Единственный минус — я не видел барабанщика Чарли Уоттса вживую (только на экране), так как сцена была очень высокая, а он сидел в глубине.

На следующий день я подошел днем к гостинице «Балчуг – Славянская», где, как мне сказал секьюрити у сцены, остановились Rolling Stones. Народу — никого, через пять минут подъезжает серебристая машина и выходит барабанщик Чарли Уоттс собственной персоной. Я подошел и взял у него автограф.

Он был с русской переводчицей, она говорит: «Можете спросить у него что-нибудь», но я от неожиданности и изумления только промямлил: «You like jazz?» и даже забыл, что у меня в кармане был фотик — та самая мыльница. Какой мог бы быть кадр!

Но автограф храню! Часа через два налетела толпа, вышел Мик Джаггер, немного раздавал автографы, я его пофоткал издалека, но там уже было не подобраться.

close 100% Зрители во время концерта группы Rolling Stones в Лужниках, 11 августа 1998 года Роман Денисов/ТАСС

«Кто-то едва не попал в Васильева беляшом, а в Джаггера — пластиковой бутылкой»

Житель Москвы Владимир Кудрявцев:

Я купил билет заранее в партер за 30 долларов (180 рублей). 11 августа, где-то к 17.00, подошел к «Лужникам». Милиция ходила туда-сюда колоннами. Были и конные. Один сержант предлагал желающим пройти на концерт внутри колонны (жалею, что не согласился, так как с собой была «мыльница», которую потом пришлось сдавать в камеру хранения гостиницы «Юность»). Прошел контроль и оказался практически у ограждения сцены.

Народ расслаблялся пивком. Разогревал «Сплин», кто-то из «благодарного населения» едва не попал в Васильева беляшом.

Еще не включились прожекторы, первые ряды заметили садящегося за барабаны Уотса, и по арене пошла «волна» приветственного воя. Тут прожекторы и фейерверки и выскочившие на сцену музыканты вызвали цунами. Партер ходил ходуном.

Джаггер, закончив песню, продекламировал: «Привет, Россия! Наконьец-то ми здьиесь!» Градус оголтелости повышался.

Накрапывающий дождь никто не замечал. В середине концерта выехал специальный мост в центр арены, и группа отыграла несколько хитов там, причем кто-то попробовал попасть пластиковой бутылкой в Джаггера, но промазал.

close 100% Группа Rolling Stones на Красной площади в Москве, 1998 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Ближе к финалу дождь пошел вполне нешуточный, но музыканты надели шляпы и продолжали шоу.

Было и облизывание пальчиков на ноге Лизы Фишер. Видел, как от электрогитар Кита и Рона брызги дождя летели не меньше, чем на метр.

Хорошо, что над сценой был навес. В конце вентустановки шарахнули дождь из золотых конфетти и салют. После последнего хита Чарли швырнул палочки в партер. Музыканты попрощались, и довольный народ через цепи милиции пошел к бесплатному в этот вечер метро.

По дороге слышал беседу: «Были и на Майкле Джексоне, и на Roxette, но ТАКОГО не видели».