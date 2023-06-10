«Как такое допустил Пиотровский?» Выступление «Зверей» отменили из-за критики СВО

Группы «Чиж & Co» и «Джанго» будут петь вместо «Зверей» на концерте в рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Ранее с призывами заменить артистов из-за антивоенной позиции их лидера Ромы Зверя выступили депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин и декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Выступление группы «Звери», которое должно было состояться в рамках традиционного бесплатного концерта на Дворцовой площади в дни проведения Петербургского Международного экономического форума, отменено. Вместо «Зверей» выступят «Чиж & Co» и «Джанго», пишет «Фонтанка».

Ранее организаторы мероприятия сообщали, что «хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа «Звери».

«Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену», — отмечалось в анонсе.

Почему убрали «Зверей»

Депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин на этой неделе обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать военную операцию на Украине. После того, как стало известно о выступлении группы на бесплатном массовом мероприятии, в его адрес якобы поступили «многочисленные обращения, в которых граждане негативно высказывались по факту выступления», утверждает Чебыкин.

«Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения», — говорилось в письме депутата (скриншот послания опубликовало издание «Абзац»).

Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что у Ромы Зверя «богатая биография настоящего представителя пятой колонны». В частности, он указал, что Билык активно поддерживал режиссера Кирилла Серебренникова, пока шло рассмотрение дела «Седьмой студии», а также «рассказывал, как он ни разу не голосовал на выборах президента, как российское общество боится полицию и не доверяет власти, а голосование, наверное, надо бойкотировать, потому что все равно все нарисуют за избирателя».

«Всем известно, что с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь публично осудил ее в соцсетях, затем вместе с коллективом начал активничать на тему «за мир любой ценой против спецоперации». После этого по старой доброй традиции его коллектив продолжил давать концерты в России», – написал Кот в своем блоге.

Он выразил удивление, «как вообще такое могли допустить представители правительства Северной столицы и курирующий деятельность Комитета по культуре вице-губернатор Борис Пиотровский», а также отметил, что после инцидента с выступлением «Би-2» на Суперкубке в 2022 году «от губернатора Александра Беглова ничего другого ждать не стоит».

В петербургском комитете по культуре заявили «Фонтанке», что Смольный не анонсировал выступление «Зверей» и не успел заключить договор с артистами.

Примечательно, что Сергей Чиграков, лидер «Чиж & Co», которая заменит «Зверей», долгое время жил в украинском Харькове, где выступал в составе группы «Разные люди».

Отмена«Би-2»

В прошлом году на концерте в рамках ПМЭФ должна была выступать группа «Би-2», но в итоге выступление было отменено в последний момент, а на сцену тогда вышла группа «Чайф».

Весной 2022 года музыкальный коллектив отказался выступать в Омске, так как в зале висел баннер с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказывал, что члены группы в ночь перед концертом завесили баннер «черным траурным полотном», а администрация утром сняла его. «Би-2» утверждали, что устанавливают черный кабинет вокруг сцены для «визуальной изоляции». После этого концерты «Би-2» в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле были перенесены.

9 июля прошлого года «Би-2» выступили на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», после чего Минюст запросил у Российского футбольного союза информацию об организаторах выступления. Солист группы Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) в скором времени уехал за границу. В мае 2023-го он заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Минюст, внеся Бортника в свой черный список, отмечал, что тот выступал против СВО и «негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов власти».

«Би-2» сейчас находятся в мировом турне. Летом концерты запланированы в Астане, Лимасоле, Лиссабоне, Марбелье, Ницце, Барселоне и других городах.