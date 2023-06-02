Не время для «Нашествия». Почему рок-фестиваль переносят в четвертый раз подряд

Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области переносят на 2024 год, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, в ходе дискуссии о судьбе фестиваля «справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время». По словам организаторов, перенос связан с вопросами безопасности. Это четвертая отмена «Нашествия» подряд, последний раз фестиваль проводился в 2019 году. Почему фестиваль переносится из года в год — в материале «Газеты.Ru».

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 4 по 6 августа в Калужской области, перенесли на 2024 год, заявил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, проведение мероприятия вызывает обсуждение среди местных жителей.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» не то время»,

— написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля, учитывая мнения жителей региона.

Организаторы фестиваля в соцсетях уже сообщили, что «Нашествие» в этом году не будут проводить из соображений безопасности.

«Решение крайне тяжелое для нас как эмоционально, так и с финансовой точки зрения. Нами была проделана колоссальная работа по подготовке к проведению фестиваля, по подбору и подготовке новой площадки. Огромное количество переговоров и планов, желание удивить всех тех, кто так долго ждал этот фестиваль. Но ваша безопасность важнее любых наших желаний», — говорится в сообщении.

Изменится не только время, но и место проведения фестиваля. Так, планировалось его провести у деревни Митяево в Боровском районе Калужской области, однако в 2024 году запланировали проведение около деревни Аристово того же района.

В этом году на фестивале должны были выступить более 100 музыкальных коллективов, среди которых «Чайф», «Алиса», «Ария», Lumen, «Чиж & Co», «25/17» и «Жуки». Около недели назад в СМИ появилась информация, что из-за конфликта с жителями садового товарищества, где хотели проводить фестиваль, его могут перенести. Тогда организаторы заявляли, что это не так.

Череда отмен

Последний раз фестиваль «Нашествие» прошел в июле 2019 года в Тверской области.

В 2020 году фестиваль не проводили из-за предписаний Роспотребнадзора в связи с коронавирусом и перенесли на 2021 год. «Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как «Нашествие», в настоящее время не представляется возможным», — заявили организаторы.

В 2021 году организаторы снова перенесли фестиваль, уже на 2022 год. «Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле—августе 2021 года», — сообщили организаторы.

В 2022 году фестиваль перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.

Последнее «Нашествие»

В 2019 году фестиваль проходил в традиционном месте — селе Большое Завидово Конаковского района Тверской области.

На сцене выступали музыканты, которые в настоящий момент не могли бы выступить в России — часть из них были признаны иноагентами, часть — осудили военную операцию на Украине.

Среди них — лидеры популярных рок-групп «Аквариум», «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», Tequilajazzz, «Ногу Свело!», «Нервы».

Партнером фестиваля в 2019 году была госкорпорация «Роскосмос». На поле находился тематический павильон, а зрители наблюдали в прямом эфире запуск космической ракеты и могли пообщаться с космонавтами МКС.

Танки на фестивале

В 2013 году партнером «Нашествия» стало Минобороны. Организаторы привезли на площадку танк, в открытых лавках продавались футболки с военной и патриотической тематикой. На площадке находился пункт приема заявлений на контрактную службу.

В 2014 году на фоне конфликта в Донбассе некоторые музыканты обозначили свою позицию в отношении партнерства с Минобороны РФ: Шевчук заявил, что его группа «всегда будет петь за мир», Гребенщиков называл партнерство рок-фестиваля и министерства «интересным гибридом».

На следующий год от участия в фестивале отказались Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), «Тараканы!» и группа «Порнофильмы». На следующих фестивалях отказались выступать группы «Йорш», «Элизиум», Distemper, «Птица», «Пошлая Молли» и Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова).

В 2018 году организаторы заявили РБК, что удивлены отказом музыкантов участвовать в фестивале из-за сотрудничества с Минобороны. По их словам, «Нашествие» является не только музыкальным, но мультиформатным мероприятием. По словам гендиректора «Мультимедиа Холдинга» Евгении Киселевой, «Нашествие» включает в себя не только музыкальную часть, но и проводит «познавательные, спортивные, культурные проекты».

«В этом контексте экспозиция российских вооруженных сил на протяжении последних пяти лет была одной из изюминок фестиваля», — заявляла организатор.

По ее словам, «армия — это не только пушки и танки, но и место, где очень много творческих людей». «Ансамбль Александрова, например, удивил всех исполнением классических рок-хитов в академическом стиле. А выступление групп высшего пилотажа «Русские витязи» является одним из самых ожидаемых событий на фестивале», — поясняла Киселева.