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Три миллиона зрителей посмотрели «Серебряные коньки» в Италии в премьерный день

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Около трех миллионов зрителей посмотрели российский фильм «Серебряные коньки» в день его телевизионной премьеры на канале «РАИ-1» в Италии 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста Романа Кантора.

Картина Михаила Локшина возглавила рейтинг дня на итальянском ТВ, а итальянская страница фильма в «Википедии» стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. «Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, чтобы что-то подобное происходило раньше с российским кино», — написал Кантор в своем Telegram-канале.

В пресс-службе гостелевидения РАИ подтвердили, что премьеру картины посмотрели почти 3 млн зрителей (2 млн 933 тыс. человек).

По сюжету «Серебряных коньков», сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса встречаются под Новый год в Петербурге конца XIX века и начинают вместе стремиться к мечте. Роли в фильме исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Юра Борисов и другие. Картина получила премию «Золотой орел».

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