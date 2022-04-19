До ЕГЭ 30 дней: как укрепить нейронные связи и лучше запомнить материал

Наша память не бесконечна, но нам все равно хочется вместить в нее как можно больше. О том, как помочь своему мозгу работать продуктивнее с помощью разных мнемотехник «Газете.Ru» рассказал руководитель направления развития образовательных программ образовательной компании MAXIMUM Education Артем Мушта. Эти техники используют студенты обучающих центров при подготовке к ЕГЭ и другим экзаменам.

Как работают «мышцы мозга»

Память каждого человека делится на два вида: краткосрочную и долговременную. Краткосрочная память хранит информацию от нескольких секунд до нескольких минут. Со временем такая информация стирается и пропадает.

«Краткосрочной памятью мы пользуемся, например, когда не готовились к контрольной, но нужно срочно выучить какой-то список слов. В этом случае память работает по схеме: написали — вышли — забыли. Удобно, но не очень эффективно для подготовки к экзаменам. Ведь нужно запомнить не маленький список слов, а множество правил, фактов и конкретных законов», — объяснил Артем Мушта.

Долгосрочная память способна хранить информацию годами. Это происходит благодаря нейронным связям.

«Когда мы начинаем обучаться, в нашей голове образуются новые нейронные связи или «дорожки памяти», – рассказал эксперт.

Главный вопрос в том, как сделать так, чтобы мы усваивали информацию быстрее и лучше, и через несколько месяцев еще могли обнаружить в своей голове ценные знания?

По словам Мушты, запоминание происходит лучше, когда его сопровождает эмоциональный компонент. Смешные и странные моменты с уроков мы помним годами, в то время как информация, пусть и очень интересная, но поданная скучно, рискует вылететь из головы почти сразу.

Как укрепить нейронные связи

Метод ассоциаций

Как сделать так, чтобы дорожки между нейронами стали прочнее? Первый способ, который рекомендует Мушта — цепочки ассоциаций.

«В русском языке есть словарное слово «винегрет». У многих из нас постоянно при виде него возникает сомнение: какая же у него вторая буква — «е» или «и»? Здесь на помощь и приходят ассоциации. Представьте винегрет в винЕ, для лучшего эффекта можно даже нарисовать. Теперь точно легко запомнить, как правильно написать это слово», — рассказал эксперт.

Еще один пример, который привел Мушта, связан с написанием слова «скрупулезный». Он предложил выстроить следующую ассоциацию: первое — вспомнить значение слова («точный до мелочей», «чрезвычайно тщательный»), второе — представить, как кто-то перебирает крупу, тщательно и внимательно.

Эксперт уверен, что ассоциации могут быть странными, и даже абсурдными, и от этого эффект запоминания только усилится.

Использование нескольких каналов восприятия

Человек обладает разными каналами восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание. Чаще при изучении информации мы используем зрительный канал. Иногда к нему добавляется кинестетический (в виде записей) и слуховой. Но если одну и ту же информацию дублировать через разные каналы, то она запоминается гораздо быстрее.

«Например, при изучении дат правления русских царей можно создавать целых три копии в голове! Можно читать материал, а потом проговаривать, либо сначала слушать, а затем воспроизводить на бумаге, можно смотреть, а потом записывать — вариантов много, и все из них можно комбинировать между собой», — объяснил Мушта.

Ритмическая организация информации

Вся жизнь человека связана с ритмами и циклами: ритм сердца, цикл сна и бодрствования, цикл пищеварения, ритмы мозговой активности. Поэтому и любая информация в такой форме запоминается гораздо лучше.

Но здесь придется проявить творческую жилку: сочинить стихотворение или спеть песню.

В качестве примера Мушта предлагает ознакомиться с четверостишием для запоминания ударений в словах:

Телефоны все звонЯт

Их никак не отключАт

Ты сегодня привезИ

На окошко жалюзИ

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Как научиться лучше концентрироваться на нужной информации

«Современный человек за месяц получает столько же информации, сколько житель XVII века за всю свою жизнь. В таких условиях наш мозг перегружен, поэтому особенно важно научить его концентрироваться на важной для нас информации», — объяснил Мушта и поделился двумя простыми упражнениями, которые помогут улучшить внимание.

Первое упражнение: «Вспомнить все»

«Постарайтесь перед сном постепенно вспомнить все, что происходило с вами за день. Вы удивитесь, какие пробелы могут оказаться в вашей памяти: возможно даже выпадение нескольких часов. Если повторять это упражнение ежедневно, то через некоторое время можно заметить, как лучше вспоминаются события, а общая концентрация и память улучшается», — рассказал Мушта.

Второе упражнение: «Игра в Шерлока Холмса»

Смысл этого упражнения заключается в развитии памяти и внимания за счет того, что мы сами даем себе задания по поиску различных деталей в окружающей нас обстановке.

«Научитесь обращать внимание на детали, когда находитесь где-то в общественных местах или просто идете по улице, особенно, по уже знакомому маршруту. Можно усложнить задачу и поиграть в Шерлока Холмса: заметить 10 синих объектов или отыскать 10 трещин в плитах (число и тему можно выбрать любые)», — поделился эксперт.

Также Мушта дал несколько общих рекомендаций, которые способствуют развитию памяти:

- Важно заботиться о полноценном ежедневном сне.

- Лучше запоминать информацию не «наскоком», а понемногу, разбивая ее на небольшие «порции».

- Повторение еще никому не повредило. Время от времени освежайте информацию по важным темам.