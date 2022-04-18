«Посмотрела на цены в магазинах и запретила дочке угощать прожорливых подруг»

По словам аналитиков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в марте 2022 года мировые цены на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6% и достигли самого высокого уровня с 1990 года. Это ударило и по обычным семьям. Многим пришлось начать экономить. Например, 37-летняя юристка из Москвы, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что ей пришлось пересмотреть свое мнение об угощении для гостей. «Газета.Ru» публикует ее историю.

В юности я была хлебосольной хозяйкой, любила приглашать гостей и вкусно кормить их. По выходным в студенческом общежитии могла напечь блинов на всю комнату, да еще и подружек из соседней позвать. Но у нас там вообще был коммунизм – одному передадут поездом банку варенья или пакет пирожков, а съедаем все вместе. Каких-то разносолов, конечно, мы не ели, питались по принципу «дешево и сердито», но в студенческие годы это обычно проходит без последствий, в том числе, и для кошелька.

Для семьи только лучшее

Сейчас у меня семья, мы с мужем хорошо зарабатываем, поэтому подход к питанию поменялся. Я перестала смотреть на цены, зато начала читать состав, чтобы не было вредных добавок, красителей и консервантов. Если колбаса и сосиски – то дорогие, из хорошего мяса и с небольшим сроком хранения, если йогурты, то от проверенного производителя, конфеты – только натуральный шоколад, без заменителей. Ну и, конечно, фрукты, овощи с рынка, а не магазинные «пластмассовые».

Гостей я по-прежнему люблю, но иногда и по взаимной договоренности, а не как в юности, через день и без предупреждения.

Всегда готовлю что-то вкусное, не люблю вечеринки с суши и пиццей на заказ. И дочь приучаю быть хорошей хозяйкой: достать красивую посуду, поставить на стол самое лучшее, обязательно спросить, хочет ли кто добавки. Но, кажется, я слегка перестаралась.

Наглость – второе счастье

Когда дочка Соня пошла в пятый класс, она стала сама ходить в школу, а я вышла на работу. Два месяца назад Соня спросила, можно ли к ней в гости придут подружки-одноклассницы. Я, конечно, разрешила. В наше время куда спокойнее, когда дети сидят дома, а не болтаются без присмотра на улице.

Вечером обнаружила на столе крошки и грязную посуду – девочки, по словам Сони, пили чай. Я строго объяснила, что после гостей в доме должна быть чистота, но подружки решили «очищать» исключительно холодильник. Я совершенно не это имела в виду!

Подруги дочери приходят к ней три раза в неделю, в остальное время у Сони, к счастью, кружки.

И едят эти девочки-подростки совершенно взрослые порции, честное слово!

Обычно в выходные я покупаю еду на неделю, чтобы потом не ходить в магазины, только за хлебом забегаю. К пятнице остается совсем немного, а в субботу утром мы с мужем снова едем в супермаркет. Но с появлением девочек-подружек все изменилось.

Я могу обнаружить, что пачка печенья, открытого утром, к моему возвращению уже пустая, от батона колбасы остался огрызок. А вместо десяти йогуртов в холодильнике всего пять – Маша и Мира, видите ли, захотели попробовать разные вкусы. А уж чай и какао улетают в момент.

И это в то время, когда цены в магазине поднялись до небес.

Я злилась, а потом решила посчитать все на калькуляторе и показать Соне. Вот прошлая неделя: на девочек ушло 6 йогуртов, каждый из которых стоит 120 рублей (я беру только фермерские). Две пачки печенья по 300 рублей. Упаковка колбасы – еще 300 рублей и сырная нарезка за 250, они делали горячие бутерброды. Плюс сок (150 рублей), молоко (еще 100), чай, какао и сахар. Больше двух тысяч рублей!

То есть в месяц – минимум восемь тысяч на чужих девочек из вполне благополучных семей.

И эти же восемь тысяч экономят их мамы, сами того не подозревая. Отлично устроились!

Сначала я попросила Соню просто не кормить подружек. Если проголодаются, пусть идут к себе домой. А йогурты и колбасу убрала за пакеты с молоком.

Но, конечно, это ни на что не повлияло, и я снова обнаружила объедки. Соня в слезах рассказала, что жадиной быть плохо, а девочки очень хотели есть. Думаю, надо принимать радикальные меры и просто запретить гостей. Пусть общаются в социальных сетях – это точно обойдется дешевле.