У меня не было мужчины много лет, и в этом виновата старшая дочь: колонка анонимной мамы

Моя собственная мама всегда любила повторять в шутку «сначала роди няньку, а потом ляльку». В детстве «лялькой» была как раз я, а старший брат, стиснув зубы, водил меня в школу и музыкалку, проверял уроки, грел обед.
Не могу сказать, что это хорошо повлияло на наши отношения – в порыве раздражения он мог и подзатыльник отвесить, и гадость сказать. С мамой брат спорить трусил, так же, как и я боялась жаловаться на него.
Шмыгая носом, я все время повторяла про себя: никогда, никогда не поступлю так со своими детьми. Слово свое я сдержала, но это меня не слишком радует.
Все лучшее – детям
Когда я развелась с мужем, сыну Косте было три года, а старшей Танюхе – двенадцать. За нее я переживала даже больше, чем за себя. Костик маленький, не понимает, что происходит, я уже взрослая, справлюсь, а Таня – подросток, самый сложный и нервный период.
Я старалась уделять дочери как можно больше времени, жертвуя своими интересами.
Вместо кино с подругами – мультфильм, вместо выходных на диване – развлекательный центр и прогулка в парке.
И, конечно, ни при каких условиях не заставляла ее ухаживать за Костиком. Те редкие моменты, когда его брала одна из бабушек или отец, я тоже проводила с Танюхой.
Конечно, ни о какой личной жизни речи не шло. Во-первых, на свидания не было времени и сил, во-вторых, дочка в штыки воспринимала коллег и друзей мужского пола, которые приходили к нам в гости или хотели провести выходные с нашей семьей.
Куда тебе, ты старая
Однажды мне срочно понадобилось к зубному, и я оставила Таню с Костей вдвоем. Сидела как на иголках, даже боли не чувствовала. А когда вернулась, увидела идиллию. Ужин готов, Костик рисует каких-то роботов, Танюха смотрит свой сериал. На вопрос, справилась ли она, дочь фыркнула. Еще бы, вообще не трудно.
И тут я поняла, что это действительно так. Костику семь с половиной, Танюхе почти 17 лет. На Западе многие девушки с 18 лет подрабатывают бебиситтерами с чужими детьми, а тут родной брат, которого ты знаешь как облупленного.
Через неделю я пошла с подругой в клуб, оставив Костю с сестрой, а еще через три дня – на свидание со знакомым оттуда. Не могу сказать, что я ее перегружала.
Готовила заранее еду, уходила в восемь вечера, ей нужно было только покормить брата, поиграть с ним немного и уложить спать.
Но после нескольких наших встреч Танюха встала в позу и заявила, что не обязана сидеть с братом, пока я устраиваю личную жизнь. «И вообще ты уже старая, какие свидания! Если кто и должен на них ходить, так это я, молодая и красивая», – довольно нагло заявила дочь.
В какой-то момент, глядя на нее, я даже была готова согласиться.
Дочь – хорошенькая и свежая, с отличной подтянутой фигурой, прямо лучшая версия меня: все говорят, что мы очень похожи. Я же напротив, с морщинами, сединой, склонна к полноте, часто невыспавшаяся и с потухшим взглядом. Порой ловлю себя на том, что завидую дочери: впереди ее ждет насыщенная интересная жизнь.
У нее и сейчас парней достаточно, а что будет дальше – я и представить боюсь.
У меня много лет не было отношений, еще лет пять и я вообще не смогу ни с кем познакомиться, время уходит. А вредный неблагодарный подросток, ради которого я стольким пожертвовала, считает ситуацию комичной. Заставить ее я тоже не могу. Зная Танюхин характер, она просто хлопнет дверью и уйдет, оставив Костю одного.
Остается только злиться и вспоминать маму, которая вообще не считалась с нашим мнением. Может, она не была так уж неправа?