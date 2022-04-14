У меня не было мужчины много лет, и в этом виновата старшая дочь: колонка анонимной мамы

В России в большинстве случаев при разводе дети остаются жить с матерью. Если ребенок маленький, то работать или строить личную жизнь женщине бывает очень трудно. Мать двоих детей рассказала «Газете.Ru», почему не может рассчитывать на поддержку старшей дочери.

Моя собственная мама всегда любила повторять в шутку «сначала роди няньку, а потом ляльку». В детстве «лялькой» была как раз я, а старший брат, стиснув зубы, водил меня в школу и музыкалку, проверял уроки, грел обед.

Не могу сказать, что это хорошо повлияло на наши отношения – в порыве раздражения он мог и подзатыльник отвесить, и гадость сказать. С мамой брат спорить трусил, так же, как и я боялась жаловаться на него.

Шмыгая носом, я все время повторяла про себя: никогда, никогда не поступлю так со своими детьми. Слово свое я сдержала, но это меня не слишком радует.

Все лучшее – детям

Когда я развелась с мужем, сыну Косте было три года, а старшей Танюхе – двенадцать. За нее я переживала даже больше, чем за себя. Костик маленький, не понимает, что происходит, я уже взрослая, справлюсь, а Таня – подросток, самый сложный и нервный период.

Я старалась уделять дочери как можно больше времени, жертвуя своими интересами.

Вместо кино с подругами – мультфильм, вместо выходных на диване – развлекательный центр и прогулка в парке.

И, конечно, ни при каких условиях не заставляла ее ухаживать за Костиком. Те редкие моменты, когда его брала одна из бабушек или отец, я тоже проводила с Танюхой.

Конечно, ни о какой личной жизни речи не шло. Во-первых, на свидания не было времени и сил, во-вторых, дочка в штыки воспринимала коллег и друзей мужского пола, которые приходили к нам в гости или хотели провести выходные с нашей семьей.

Куда тебе, ты старая

Однажды мне срочно понадобилось к зубному, и я оставила Таню с Костей вдвоем. Сидела как на иголках, даже боли не чувствовала. А когда вернулась, увидела идиллию. Ужин готов, Костик рисует каких-то роботов, Танюха смотрит свой сериал. На вопрос, справилась ли она, дочь фыркнула. Еще бы, вообще не трудно.

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И тут я поняла, что это действительно так. Костику семь с половиной, Танюхе почти 17 лет. На Западе многие девушки с 18 лет подрабатывают бебиситтерами с чужими детьми, а тут родной брат, которого ты знаешь как облупленного.

Через неделю я пошла с подругой в клуб, оставив Костю с сестрой, а еще через три дня – на свидание со знакомым оттуда. Не могу сказать, что я ее перегружала.

Готовила заранее еду, уходила в восемь вечера, ей нужно было только покормить брата, поиграть с ним немного и уложить спать.

Но после нескольких наших встреч Танюха встала в позу и заявила, что не обязана сидеть с братом, пока я устраиваю личную жизнь. «И вообще ты уже старая, какие свидания! Если кто и должен на них ходить, так это я, молодая и красивая», – довольно нагло заявила дочь.

В какой-то момент, глядя на нее, я даже была готова согласиться.

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Дочь – хорошенькая и свежая, с отличной подтянутой фигурой, прямо лучшая версия меня: все говорят, что мы очень похожи. Я же напротив, с морщинами, сединой, склонна к полноте, часто невыспавшаяся и с потухшим взглядом. Порой ловлю себя на том, что завидую дочери: впереди ее ждет насыщенная интересная жизнь.

У нее и сейчас парней достаточно, а что будет дальше – я и представить боюсь.

У меня много лет не было отношений, еще лет пять и я вообще не смогу ни с кем познакомиться, время уходит. А вредный неблагодарный подросток, ради которого я стольким пожертвовала, считает ситуацию комичной. Заставить ее я тоже не могу. Зная Танюхин характер, она просто хлопнет дверью и уйдет, оставив Костю одного.

Остается только злиться и вспоминать маму, которая вообще не считалась с нашим мнением. Может, она не была так уж неправа?