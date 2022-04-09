«Я понял, как много в быту делала мама!»: 6 студентов о том, как переехали от родителей

Проблема сепарации – то, с чем обязательно сталкивается каждый подросток и родитель. Уже весной, планируя поступление в вузы, родители и дети решают вопрос совместного или раздельного проживания. Насколько необходима сепарация и всегда ли самостоятельная жизнь проходит гладко? «Газета.Ru» спросила у недавних подростков, были ли они готовы к самостоятельной жизни, когда пришло время съезжать от родителей, и как они считают, необходима ли детям сепарация.

Дарья, МГУ, 23 года

Я всегда знала, что уеду из родного Норильска, когда закончу школу, и мои родители тоже знали – в нашем городе это частая практика. Но при этом мне все равно было очень тяжело.

Вначале казалось, что это прикольно: живи как нравится – никто тебе не указ. Но проходит время и «как нравится» уже не выглядит таким интересным, ведь это обыденность, а не запретный плод. Хочется просто поесть то, что приготовила мама, проводить время с семьей, и даже услышать «возвращайся домой не поздно».

Я скучала по Норильску, по прежнему укладу жизни, по родителям – первое время много плакала и ждала каникул. Папа с мамой, по их рассказам, тоже долго привыкали к жизни без меня. Немного спасало, что мы созванивались каждый день.

Считаю, что отъезд из родного дома очень меняет: начинаешь брать ответственность за себя, знакомишься с настоящей взрослой жизнью, от оплаты счетов до распределения бюджета, учишься устраивать быт.

Внезапно понимаешь, что мыло, салфетки и зубочистки появлялись в доме не сами по себе. Их кто-то покупал, и теперь этот кто-то – ты.

Вообще мне кажется, что 18-20 лет отличный возраст для начала самостоятельной жизни. Не нужно с этим затягивать, но и стараться быстрее убежать от мамы с папой тоже не стоит. Но все зависит от обстоятельств, в том числе от того, в каких вы с родителями отношениях.

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Анастасия, МГУ, 22 года

Вообще, в первый раз я съехала от матери еще в 16 лет, но в 17 она сняла большой дом, и мы снова начали жить все вместе: я, сестра, ее парень, мама и бабушка. Вместе нам жилось удобно, хотя часто возникали конфликты из-за разных мелочей.

На мой 18-й день рождения мама подарила мне старый кожаный семейный чемодан, и пошутила, мол все, съезжай.

Так что можно сказать, что мой переезд был нашей совместной инициативой.

Я уехала в съемное жилье, новый четырехэтажный дом с очень тонкими стенами. В целом, поскольку я раньше уже жила отдельно, это не был какой-то новый опыт. Но многое я делала впервые, например, покупала вантуз или сковородки. Я начала ценить «взрослые» подарки: предметы мебели, кухонные принадлежности.

Домой меня не тянет, но порой созвониться с семьей и поделиться эмоциями бывает важно.

Мне кажется, что 17-18 лет — реальный возраст для вступления во взрослую жизнь. Но, конечно, в моем случае еще сыграло роль и то, что нам с родственниками не было комфортно вместе.

Мария, University of Amsterdam, 18 лет

Я уехала от мамы в 17 – на учебу. И мне, и маме было тяжело, но, думаю, мне тяжелее, потому что я, помимо скучания, еще столкнулась с необходимостью полностью заботиться о себе и обживаться в другой стране.

Но вообще считаю, что сепарация в моем случае происходила постепенно. Мама очень грамотно позволяла мне с подросткового возраста брать ответственность за свои действия и выборы, самой контролировать бюджет, пусть и в виде карманных денег, искать подработки. Поэтому все прошло не настолько тяжело, как могло бы быть.

Фактически я справляюсь, просто эмоционально бывает сложно.

Считаю, резко выгонять детей из дома по причине какого-то возраста не стоит, но нужно давать свободу постепенно, начиная от карманных расходов и до «теперь ты два дня в неделю готовишь себе/нам сам». И тогда, думаю, к моменту поступления в вуз уже можно будет съезжать от родителей и начинать вести свою собственную жизнь.

Егор, РАНХиГС, 18 лет

Из дома я уехал в девятом классе, когда поступил в школу-пансионат. Прошло все довольно легко: ни мне, ни родителям не было тяжело. А вот младшие братья очень скучали.

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Сепарация происходила сама собой, потихоньку. С поступлением в вуз и переездом в общежитие уровень моей самостоятельности вырос, а с наступлением совершеннолетия вырос еще больше.

Правда, без смешных моментов осваивания быта не обходится. Например, как-то хранил неделю пельмени в холодильнике, после чего был неприятно удивлен тем, что они слиплись.

Такого, что хочется домой, чтобы поесть маминого супа, нет. А вот живого общения с близкими не хватает. О полной самостоятельности пока говорить глупо, как минимум, в силу денежной зависимости. Думаю, что если финансовое положение позволяет, то надо съезжать сразу после поступления в универ. Как минимум для того, чтобы начать осваиваться в самостоятельной жизни.

Арина, НИУ ВШЭ, 18 лет

Я уехала из дома в 14, поступила в школу-интернат в другом городе, а потом – в вуз. Родители мое решение поддержали. Знаю, что они скучают, но после отъезда меня и моей старшей сестры они стали больше работать, так они, вероятно, борются с тоской.

Лично мне тяжело было, особенно остро в самом начале. Боролась теми же способами.

Иногда хочется домой, к маме, но всегда воспринимаю это как попытку сдаться, сбежать или просто акт обесценивания всего, над чем я так долго работала, поэтому стараюсь лишний раз не думать.

Не уверена, что сепарация полностью произошла. Так как я пока финансово от них завишу, то и морально не до конца могу себя отделить. Но в целом отдаляться я начала примерно в девятом классе, когда просто перестала беспокоить родителей по поводу каких-то решений и стала думать сама про выбор экзаменов, документы для олимпиад, смену профиля в школе, образовательные поездки и т д.

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Со временем к этому привыкла и мама, отдав мои дела мне же на попечение. В дальнейшем я стала сама выбирать себе билеты домой, решать, как и когда я еду. К началу карантина из-за COVID-19, когда я внезапно вернулась домой, родителям было довольно непривычно, что я сама собой занимаюсь, они пытались навязать заботу, но сдались. Как-то вот с того момента и вышли совсем на равные партнерские отношения.

Думаю, у всех возраст сепарации свой. Как по мне, если идти во взрослую среду, то 18-20 лет - хорошее время для расселения.

Мне повезло, потому что с 14 до 18 лет я росла в тепличных условиях школы, которая готовила к самостоятельности, но постепенно. Если же сразу из дома ехать в реальную жизнь, то самое время сделать это в 18-20 лет.

Саша, 18, НИУ ВШЭ

Я живу в Подмосковье, но в ближнем, поэтому студенческого общежития мне не положено, хотя ездить приходится довольно далеко. После поступления в «Вышку» встал выбор: снимать квартиру или жить дома.

Моя мама поддерживала первый вариант, потому что сама уехала из дома учиться в 16, папа же все студенчество жил с родителями и был настроен более скептически.

В итоге договорились, что я пробую жить самостоятельно, а там посмотрим. Про чувства родителей, честно, не знаю — хотя они всегда говорят, что все в порядке, мне кажется, что иногда они все-таки скучают.

Я же первые пару дней очень тяжело привыкал, потом стало легче. Конечно, иногда хочется, чтобы еда приготовилась сама, никуда не надо было вставать и ничего убирать. Зато я понял, как много в быту, оказывается, делала мама!

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Когда неделями не ночуешь дома, в отношениях сразу появляется больше доверия. Раньше были правила — не гулять поздно, говорить, если еду к друзьям, к кому, когда и на сколько.

Постепенно правил становилось все меньше. Конечно, какие-то остались — на первом курсе тяжело содержать себя самому даже с подработками, поэтому я не совсем самостоятельно живу.

Думаю, что когда учишься в университете, уже имеет смысл жить отдельно. По крайней мере, мне так гораздо проще планировать время и распределять силы. Да и просто как-то неловко напрягать родителей.

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева

Сепарации детей – важная тема. Ее отрицание чревато проблемами психологического роста. Находясь под родительским крылом, сложно выйти на новый уровень, построить счастливую семью, подняться по карьерной лестнице. Ничего хорошего в этом нет, поэтому, как бы ни было сложно, приходится отпускать своих детей.

Если ребенку будет нужно, он сам обратится к вам за энергией, помощью и любовью.

Возраст 18-20 лет – самый экологичный для того, чтобы сепарироваться от родителей. К этому периоду жизни молодые люди уже способны быть самостоятельными: зарабатывать и принимать жизненно важные решения, организовывать свой быт. Задача родителей – научить справляться с этими вопросами, а не решать их за ребенка.