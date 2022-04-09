Альтернативы привычным памперсам: чем заменить дорогие подгузники

Российские родители столкнулись с резким подорожанием детских подгузников. Но у памперсов есть несколько альтернатив, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Что выбрать, чтобы не навредить здоровью малыша, и насколько такая замена оправдана, «Газете.Ru» рассказал педиатр.

Что выбрать, чтобы сохранить комфорт и здоровье малыша, а также свое время и нервы, «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ирина Мещерякова.

Марлевые подгузники

— Классический и самый проверенный временем вариант — подгузники из марли, или так называемые марлевые пеленки. Это квадрат или прямоугольник из марли (например, размером 90х90/60х100 см), который можно сложить в несколько раз в виде треугольника или прокладки для трусиков.

Плюсы. Их несложно делать самостоятельно, они натуральные. Для малыша их главный плюс – в дышащем материале.

Минусы. Марля не способна впитывать всю влагу, а значит, придется следить за появлением опрелостей и раздражения на коже.

Чтобы ребенок не просыпался мокрым, такие подгузники придется менять по несколько раз за ночь.

Кроме того, без своевременной смены такого подгузника ребенок может простудиться. Например, если в квартире холодно или же во время длительной прогулки.

Многоразовые подгузники

— Многоразовые подгузники могут изготавливаться на какой-то определенный возраст. Также бывают многоразовые памперсы универсального размера, при этом они оснащены кнопками, эластичными лентами, липучками – для надежной посадки на малышах разных возрастов. Внутри находится абсорбирующий вкладыш (например, из микрофибры), который после использования нужно стирать и сушить.

Плюсы. Многоразовые подгузники по сравнению с марлевыми имеют более анатомическую форму. При этом их размер легко регулируется с помощью липучек и кнопок.

Минусы. Ношение многоразовых подгузников также может привести к опрелостям и переохлаждению.

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Трусики из клеенки (трусики-непромокайки)

Наименее предпочтительным вариантом считаются трусики из клеенки.

Плюсы. Некоторые мамы используют их в период приучения ребенка к горшку.

Минусы. Даже при непродолжительном использовании от такого варианта лучше вообще отказаться. За счет парникового эффекта клеенка способна вызвать серьезное раздражение кожи и даже спровоцировать восходящую инфекцию мочеполовой системы.

Получится ли сэкономить

— С точки зрения потребителя главное преимущество всех перечисленных вариантов — это экономичность. Однако важно учесть, что в конечную стоимость использования любых многоразовых подгузников нужно закладывать расходы на стирку, а порой и на покупку дополнительных средств от опрелостей.

Поэтому лучший вариант — в зависимости от ситуации совмещать нескольких средств, особенно если стоит задача оптимизировать семейный бюджет.

Чем лучше пользоваться при уходе за младенцем

В первый месяц жизни ребенка предпочтительней покупать именно подгузники. Да, это недешево, но в этом случае они помогут молодой маме быстрее адаптироваться к новым условиям жизни.

Затем, если в квартире и на улице тепло, можно использовать многоразовые подгузники или пеленки, а обычные памперсы оставить для ночного сна, долгих прогулок или походов в детскую поликлинику.

Несмотря на то, что многие психологи и педиатры советуют не торопиться с приучением к горшку хотя бы до 1 года, пробовать высаживать на него малыша можно уже после шести месяцев. В таком возрасте навык пользования горшком еще не осознанный, однако это поможет сохранять подгузники чистыми более продолжительное время.

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Вредны ли обычные подгузники для ребенка

— Многие молодые мамы считают подгузники одним из лучших изобретений человечества, и одноразовые подгузники действительно обладают массой преимуществ. Они хорошо прилегают к телу, не стесняют движений, удобные резиночки и липучки не травмируют кожу малыша. И, разумеется, памперсы незаменимы ночью. Благодаря этому и мама, и малыш могут выспаться, а хороший сон всегда положительно влияет на лактацию у женщины.

Впрочем, и у одноразовых подгузников есть свои недостатки.

• У девочек в силу анатомо-физиологических особенностей из-за ношения одноразовых подгузников может развиться восходящая инфекция мочеполовой системы. Этот воспалительный процесс развивается при попадании в мочевой пузырь бактерий из кишечника.

• Мальчикам подгузники могут создавать механическое препятствие для мочеиспускания. Иногда можно заметить, с каким облегчением и воодушевлением ребенок принимается справлять нужду после снятия подгузника.

А вот на половую функцию мальчиков, вопреки распространенному заблуждению, памперсы негативного влияния не оказывают.

Иногда родители опасаются, что из-за перегрева мошонки подгузником в будущем у их сыновей могут возникнуть трудности в половой жизни. Однако в реальности перегрев оказывается очень незначительным – не более 0,5–1,0 градуса.

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• Главные недостатки одноразовых подгузников – это общее нарушение режима мочеиспускания и функциональный сбой в работе кишечника. Привыкнув к памперсу, ребенок часто перестает контролировать процесс «облегчения» и сложнее овладевает навыками самоконтроля. В результате приучение к горшку занимает больше времени.

Минимизировать вред от одноразовых подгузников поможет выполнение нескольких несложных правил. Во-первых, хотя бы в дневное время подгузники следует менять каждые три часа. А, во-вторых, сняв использованный подгузник, не стоит спешить сразу же надевать новый — пусть малыш примет воздушную ванну.