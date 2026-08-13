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Проблемы с бензином в России
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Бизнес

Стало известно о проблемах с запасами газа в Европе

Bloomberg: Европе трудно нарастить запасы газа до зимы
Максим Блинов/РИА Новости

Запасы газа в европейских хранилищах находятся на исторически низком сезонном уровне, и Европе будет трудно нарастить их к зиме. Об этом сообщает Bloomberg.

«По состоянию на 10 августа запасы газа в хранилищах составляли всего 59%, что является самым низким сезонным уровнем за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года. Риск заключается в том, что регион имеет слабый буфер против шоков предложения и скачков цен в преддверии пикового сезона потребления газа», — написало СМИ.

Издание отметило, что запасы газа сократились в прошлом году, когда потребление газа зимой было увеличено. В 2026 году война на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива фактически перекрыли экспорт из Катара.

СМИ подчеркнуло, что если дефицит предложения сохранится, и Европа войдет в грядущую зиму с низкими запасами газа, то ей, возможно, придется платить «еще более высокие цены» в холодные месяцы для удовлетворения спроса на отопление и электричество. При этом цены на газ в Европе и так практически удвоились по сравнению с уровнем 2025 года, а перебои с катарским газом отложили избыток предложения как минимум на два года.

Агентство предположило, что если перебои в поставках сохранятся и цены продолжат расти, то страны с «ограниченными запасами могут столкнуться с еще более жестким дефицитом поставок зимой и более высокими ценами».

В июле Bloomberg написал, что предстоящей зимой Европу может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной. В августе ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально согласовал полный отказ от поставок российского газа с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее на Украине испугались разрушений газовой инфраструктуры из-за ударов России.

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