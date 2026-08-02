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Общество

Запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду

GIE: запасы газа в хранилищах Европы приблизились к историческому минимуму
Michael Sohn/AP

Нетто-закачка (разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле оказалась минимальной за шесть лет на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа (СПГ), а запасы в ПХГ по итогам месяца были близки к историческому антирекорду. Об этом говорят подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из хранилищ Европы в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м. (+55% к 2025 году). В то же время закачка в ПХГ оказалась минимальной за два года — 9,6 млрд куб. м. Так, суммарная нетто-закачка в июле оказалась на 21% меньше показателей прошлого года и на минимуме за шесть лет - лишь 8,5 млрд куб. м.

1 августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. По данным ТАСС, в июле экспорт российского газа в Европу по этому направлению вырос на 39% в сравнении с июнем и уменьшился на 5% в сравнении с июлем 2025 года, составив 1,5 млрд кубометров.

Ранее цены на газ в Европе превысили $700.

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