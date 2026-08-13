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Проблемы с бензином в России
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Политика

На Украине испугались разрушений газовой инфраструктуры из-за ударов России

РБК-Украина: удары РФ могут повредить объекты добычи и хранения газа на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские удары могут повредить добычу и систему отбора газа из хранилищ на Украине, из-за чего Киеву потребуется дополнительный импорт из Европы. Об этом пишет «РБК-Украина».

Издание пишет, что прогнозы для украинской энергетики на предстоящую зиму «крайне негативные». Один из собеседников СМИ, знакомый с подготовкой Украины к зиме, рассказал, что €400 млн — это необходимый минимум средств, который нужен для закупки страной газа. В украинской разведке ожидают, что Россия будет бить по газовой инфраструктуре страны.

«Под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, существует риск для инфраструктуры, которые обеспечивает отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы», — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Издание пишет, что атаки на газо- и нефтедобычу уже усилились, и повторные удары могут привести «к более серьезным повреждениям оборудования», которое после каждого ремонта становится уязвимее. Устранение последствий же может «занимать больше времени», из-за чего периоды снижения добычи могут стать более продолжительными.

«Возможны потери добычи еще до начала отопительного сезона и необходимость импорта газа в течение зимы в дополнение к уже накопленным запасам», — сказал представитель крупной энергокомпании Украины.

Один из собеседников издания отметил, что российские обстрелы теоретически могут сократить и возможности импорта газа, однако «практически добиться этого очень сложно», так как для достижения такого результата придется атаковать территорию других стран.

В августе министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Москва ведут ожесточенную борьбу за уничтожение энергетической инфраструктуры друг друга, что в будущем окажет влияние на переговоры.

7 августа депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отметил, что украинские власти не смогли создать надежные укрытия для энергообъектов, чтобы защитить их будущей зимой.

В недавнем интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если США предоставят Киеву 5% имеющихся у них запасов ракет для систем ПВО Patriot, то это поможет Украине пережить зиму.

Ранее экс-премьер Украины возглавила «Нафтогаз».

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