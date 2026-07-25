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Бизнес

СМИ узнали, что Европе грозит тяжелая зима из-за медленного пополнения запасов газа

Bloomberg: Европа может поплатиться предстоящей зимой за медленную закупку газа
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящей зимой Европу может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, правительства и энергетические компании страны Европы после прошлого отопительного сезона решили не спешить с закупками, несмотря минимальный уровень запасов газа.

Рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке также сделал закупки менее привлекательными, а трейдеры рассчитывали на дипломатическое урегулирование и возобновление поставок через Ормузский пролив.

Утверждается, что в настоящий момент Европе приходится конкурировать за поставки сжиженного природного газа с другими покупателями на мировом рынке, что ставит под угрозу прежнюю стратегию отложенных закупок.

До этого в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее цены на газ в Европе превысили 700$ впервые с конца месяца.

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