Путин сравнил влияние «твердого рубля» на обычных граждан и предприятия

Крепкий курс рубля является благом для обычных россиян, но проблемой для экспортно-ориентированных предприятий. Об этом в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Во время беседы глава региона доложил российскому лидеру, что местная экономика пребывает в стабильном состоянии, но есть нюансы. Так как Сахалинская область ориентирована на экспорт, ее бюджет недополучает денег на фоне «твердого рубля».

«Для рядового гражданина — это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы», — сказал Путин в ответ на заявление Лимаренко.

Встреча президента с губернатором Сахалинской области состоялась на Курильском острове Итуруп. 13 августа Путин впервые посетил этот остров, начав свою рабочую программу с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный». Там глава государства ознакомился с работой завода, попробовал местную икру и пообщался с сотрудниками, напоследок сделав памятную фотографию.

Тем временем в Японии выразили РФ «решительный протест» из-за поездки Путина на Итуруп. В министерстве иностранных дел азиатской страны отметили, что Курильские острова якобы являются «исконной японской территорией».

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