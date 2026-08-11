Назван курс доллара, опасный для российских экспортеров

Курс доллара 70–75 рублей является опасным для российских экспортеров, потому что у них — валютная выручка и рублевые издержки, рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Традиционно считается, что доллар по 70–75 рублей — это порог угрозы для российских экспортеров, в первую очередь для нефтегаза, металлургов, угольщиков, химиков, производителей удобрений и золотодобытчиков, у всех валютная выручка и рублевые издержки. Угольная отрасль уже сейчас, при курсе около 80 рублей, работает в убыток. Компании продолжают добычу не потому, что это прибыльно, а потому, что постоянные издержки при остановке шахты обходятся еще дороже.

Порядок уязвимости (или чувствительности) к курсу доллара примерно такой: угольщики, далее идут химики (производители удобрений), потом — металлурги и в конце нефтегаз и золотодобытчики», — отметил Бахтин.

Впрочем, все они страдают синхронно от сильного рубля, высоких кредитных ставок и ограничений на экспорт, заключил Бахтин.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 11 августа превышал 81,8 рубля.

Ранее россиянам, купившим доллар по 100 рублей, дали совет.