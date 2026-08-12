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Россия получила первую партию бензина из Индии

Bloomberg: первая партия бензина из Индии поступила в Россию 5 августа
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Россия получила первую партию бензина из Индии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler.

По данным аналитиков, поставка топлива была осуществлена 5 августа. Поставщиком выступила индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy Ltd.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ведет переговоры с другими странами по поводу импорта нефтепродуктов. По его словам, поставки будут осуществляться в случае достижения договоренностей по приемлемым ценам, а импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка.

28 июня президент России Владимир Путин поручил правительству принять системные меры для стабилизации рынка на фоне очередей на АЗС и исчезновения топлива. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что импорт может стать одной из ключевых мер, для реализации которой уже созданы преференциальные налоговые условия.

Ранее Россия увеличила поставки бензина из Белоруссии в июне до рекордных показателей.

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