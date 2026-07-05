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Бизнес

Россия увеличила поставки бензина из Белоруссии в июне до рекордных показателей

«Ведомости»: импорт белорусского бензина в РФ в июне достиг рекордных 141 тыс. тонн
Petair/Shutterstock/FOTODOM

Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордных показателей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Так, по данным за период с 1 по 25 июня, объем импорта белорусского бензина в РФ составил 141 тыс. тонн. В июне прошлого года показатели были на уровне 100 тыс. тонн.

При этом объемы экспорта бензина из Белоруссии в другие страны снизились, отмечает издание.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который призван урегулировать ситуацию с топливом на российском рынке. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих предприятий.

До этого в Кремле сообщили, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов.

Ранее в министерстве энергетики Крыма сообщили о продаже бензина на 112 АЗС.

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