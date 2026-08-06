Великобритания расширила санкции против России, добавив российские банки

Великобритания расширила санкции против России на 19 позиций, добавив в список Росэксимбанк. Такая информация следует из данных на сайте британского правительства.

Всего под новые ограничения попали одно физическое лицо и несколько организаций. Кроме перечисленных банков санкции теперь введены против Озон Банка, Реалист Банка, банка «Центр-инвест», Телепорт Банка, банка «Ставр» и Оней-банк. Под санкции попали и российские компании — «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс».

В случае, если в британских банках обнаружатся счета компаний из санкционного списка, то они будут заморожены. Физическим лицам, добавленным в список запретят въезд на территорию страны.

В США также обсуждают законопроект об антироссийских санкциях. Как отметил журналист американского издания Punchbowl Эндрю Дезидерио, сенат США обсуждает возможность его ускоренного принятия.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.