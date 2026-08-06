В правительстве РФ рассказали о стремительном падении объема торговли с Арменией

Оверчук: товарооборот между РФ и Арменией сократился на две трети с начала года

Товарооборот между Россией и Арменией сократился на 2/3 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Российско-Киргизском экономическом форуме в Чолпон-Ате, передает РИА Новости.

По словам зампреда правительства, с рекордных $12 млрд за 2024 год двусторонний товарооборот сначала снизился до $8 млрд, а потом ускорил падение. Оверчук считает, что в дальнейшем эта тенденция сохранится. Он назвал ситуацию прогнозируемой, отметив, что российские коллеги предупреждали о ней Ереван на протяжении последних трех-четырех лет.

В нынешнем году Армения обеспечивает лишь 0,9% российского экспортно-импортного товарооборота, уточнял министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, другие страны ЕАЭС торгуют с республикой еще менее интенсивно.

По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, выход из Евразийского экономического союза может обойтись Армении как минимум в $5 млрд (то есть в 15–20% ВВП).

Ранее в Армении ответили на слухи о создании центра для мигрантов из ЕС.