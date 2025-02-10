Стало известно, как изменился товарооборот России и Армении

Посол Копыркин: в 2024 году товарооборот России и Армении увеличился до $12 млрд

Товарооборот России и Армении по итогам 2024 года вырос до рекордных $12 млрд, сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин, пишет агентство РИА Новости.

По словам дипломата, нынешние показатели не являются пределом, поскольку потенциал евразийской интеграции только раскрывается и в общую торговлю вовлекаются все больше государств-партнеров.

Накануне посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что из-за санкций товарооборот России и Сербии снизился до $2,4 млрд. Кроме того, по данным официальной сербской статистики, в 2023 году сумма товарооборота с Россией составила $3 млрд , а в 2022 году — $4,2 млрд.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на информацию американской статистической службы написало, что объем торговли Соединенных Штатов и России упал до $3,5 млрд по итогам прошлого года, это минимальный показатель с 1992-го.

Экспорт из РФ в США в 2024-м составил $3 млрд, а поставки из Америки в Россию сократились до $526 млн. В целом товарооборот за год сократился на 32% и составил $3,5 млрд.

Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.