В Госдуме рассказали, во сколько Армении может обойтись выход из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может обойтись республике как минимум в $5 млрд, или 15–20% ВВП. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как рассказал Володин, Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году, и за 10 лет ВВП республики увеличился в 2,5 раза — с $10,55 млрд до $26,37 млрд.

По его словам, помимо доступа к огромному рынку сбыта, страна получила льготы в энергетике. В частности, Москва поставляет Еревану газ по $177,5 за тысячу кубометров, в то время как в Европе цена составляет $633 за такой же объем.

На РФ приходится 25% экспорта республики, однако в 2025 году на фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с Россией упал на 45,4%, отметил председатель Госдумы.

«Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам», — подчеркнул Володин.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя.

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.