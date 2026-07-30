Решетников назвал незначительными поставки армянских товаров в ЕАЭС

Поставки товаров из Армении в страны ЕАЭС нельзя назвать значительными. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова приводит ТАСС.

«Однако если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран Союза — их значение нельзя назвать существенным», – подчеркнул глава ведомства

По словам Решетникова, доля Армении в общем товарообороте России с другими странами составляет менее 0,9%. Для других участников ЕАЭС этот показатель еще ниже: 0,3% для Белоруссии, 0,05% для Казахстана и 0,02% для Киргизии.

Министр также подчеркнул, что замещение армянских поставок не вызовет трудностей для России.

«Мы сможем легко компенсировать поставки из Армении», — добавил Решетников.

Эти заявления он сделал в ответ на комментарий премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что Армения ищет альтернативные пути в своих отношениях с Россией как в экономической, так и в политической сферах.

Ранее Пашинян рассказал, чего точно не будет в отношениях Армении и России.