В Армении ответили на слухи о создании центра для мигрантов из ЕС

В МИД Армении заявили, что не обсуждали с ЕС создание центра для мигрантов

В Армении не обсуждался вопрос о создании центра содержания нелегальных мигрантов из стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, сообщает агентство Armenpress.

«Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался», — подчеркнула Бадалян.

До этого портал Euronews писал, что 4 августа на заседании Совета ЕС планировалось вынести на обсуждение инициативу о создании за пределами Евросоюза сети центров для нелегальных мигрантов. В список потенциальных стран для размещения таких объектов вошли Армения, Черногория, Узбекистан, а также несколько африканских государств.

По информации Politico, запуск центров для мигрантов ожидается не ранее 2027 года. Окончательный список стран-партнеров пока не утвержден.

Ранее в МИД Казахстана опровергли информацию о создании центров для мигрантов из ЕС.