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Бизнес

Жапаров назвал российский рынок основным для киргизской продукции

Жапаров: РФ является основным направлений продвижения киргизской продукции
РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил, что Россия является основным направлением для продвижения киргизской продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Жапаров выразил надежду, что присутствие киргизской продукции будет существенно расширено на российском рынке, что сможет открыть новые возможности для обеих стран.

До этого президент Киргизии назвал Россию стратегическим партнером республики.

Он подчеркнул, что два государства объединяют общая история, культурная и духовная близость, доверие и взаимное уважение.

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидеру Киргизии Садыру Жапарову за укрепление двустороннего сотрудничества и развитие товарооборота между странами. Видеообращение главы государства к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее Киргизия договорилась с Россией о ежемесячных поставках горючего.

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