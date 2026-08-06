Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии

Жапаров заявил, что Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера

Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом в ходе обращения к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил президент республики Садыр Жапаров, его слова приводит ТАСС.

«Кыргызстан рассматривает РФ как стратегического партнера и союзника», — сказал он.

Жапаров подчеркнул, что два государства объединяют общая история, культурная и духовная близость, доверие и взаимное уважение.

В городе Чолпон-Ата, находящемся на побережье курортного озера Иссык-Куль, проходит VIII Киргизско-российский экономический форум. В форуме участвуют представители нескольких десятков компаний двух стран.

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидеру Киргизии Садыру Жапарову за укрепление двустороннего сотрудничества и развитие товарооборота между странами. Видеообращение главы государства к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции опубликовал пресс-служба Кремля.

Ранее Киргизия договорилась с Россией о ежемесячных поставках горючего.