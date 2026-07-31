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Бизнес

Киргизия будет получать от России 100 тысяч тонн горючего

Киргизия договорилась с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горючего
Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Россия и Киргизия достигли соглашения о ежемесячных поставках российских горюче-смазочных материалов в республику объемом 100 тысяч тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.

По словам представителя кабмина, договоренность подразумевает, что Россия будет ежемесячно поставлять в Кыргызскую Республику 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Соглашение будет действовать до конца 2026 года. Россия будет экспортировать ГСМ в Киргизию по биржевым ценам.

На Россию приходится порядка 90–95% всего импорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Киргизию, при этом согласно межправительственному соглашению РФ обязана ежегодно поставлять республике 1,2 млн тонн ГСМ.

В начале июля Киргизия обратилась к соседям с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений из-за потенциального дефицита. В минэнерго республики уточнили, что обращения были направлены в адрес компетентных органов Казахстана, России, Белорусии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии.

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